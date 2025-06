anime – LOOK BACK – di Kiyotaka Oshiyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Look Back – (ルックバック)

Titolo internazionale: Look Back

Genere: film d’animazione – drammatico, slice of life, arte

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 57 minuti

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2024

Tratto: dal manga “Look Back”

Director: Kiyotaka Oshiyama

Series Composition: Kiyotaka Oshiyama

Character design: Kiyotaka Oshiyama

Music: haruka nakamura

Studios: DURIAN

Titolo in Italia: Look Back

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: su Prime Video, anche doppiato in italiano

Censura:

Edizione italiana: Prime Video Italia

Sigle:

Ending

“Light song” by Haruka Nakamura

Trailer



TRAMA

Fujino è una giovane studentessa che gode della piccola fama scolastica ottenuta grazie ai suoi fumetti comici, pubblicati sul giornalino della scuola. Ma tutto cambia quando i disegni di Kyomoto, una studentessa timida e assenteista, si rivelano di gran lunga superiori ai suoi, mettendola in crisi.

Quando infine si incontrano, Fujino scopre con sorpresa che Kyomoto la considera la sua ispirazione. Le due iniziano così a disegnare insieme, unendo le loro abilità in un sodalizio artistico profondo che durerà anni.

Ma il mondo non è solo talento e sogni: può essere anche crudele, imprevedibile e pieno di tragedie. In questo contesto spietato, qual è davvero il senso dell’arte?

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano: Pumaisdue

Direzione del doppiaggio, Dialoghi: Rossa Caputo

Doppiatori italiani – Personaggi

Sara Ciocca – Fujino

Ilaria Pellicone – Kyōmoto

Daniel Spizzichino – Uomo con l’ascia

Federico Campaiola – Editore

Gaetano Lizzio – Giornalista

Graziella Polesinanti – Nonna

Luisa D’Aprile – Sorella di Fujino

Oreste Baldini as Insegnante

Riccardo Suarez – Studente

Sofia Suarez – Kae

OPERE RELATIVE

Manga

– Look Back

