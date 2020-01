anime – MAGIA RECORD: PUELLA MAGI MADOKA MAGICA SIDE STORY – di Gekidan Inu Curry

A cura di Marichan

Titolo originale: Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden – (マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝)

Titolo internazionale: Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

Genere: serie tv – azione, drammatico, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020 – in corso

Tratto: dal videogames per cellulari “Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story”, a sua volta spinoff della serie tv “Puella Magi Madoka Magica“.

Director: Gekidan Inu Curry

Series Composition: Gekidan Inu Curry

Character design: Junichirō Taniguchi

Music: Takumi Ozawa

Studios: Shaft

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

Traduzione: Valentina Vignola

Editing: Marco Cifarelli

Distributore: Dynit

Sigle

opening

“Gomakashi” by TrySail

ending

“Alicia” by Claris

TRAMA

In cambio della realizzazione di un desiderio, la creatura soprannaturale Kyubei può donare a giovani ragazze dei poteri magici; ma con l’obbligo però di combattere contro le terribili streghe.

Iroha Tamaki è maga che però non ricorda quale desiderio ha espresso per trasformarsi, e nemmeno Kyubei lo sa, come se la magia avesse alterato tutti i ricordi. Quindi ogni giorno lei rischia la vita, senza nemmeno sapere il perchè.

Ma un giorno Kuroe, un’altra maga, le racconta che gira voce che se ci si reca a Kamihama, si possa essere salvate e liberate dalla condizione di ragazza magica. Nemmeno lei ci credeva, fino a quando una notte non ha sognato una bambina che l’ha invitata proprio in quel luogo.

Le due amiche allora decidono di andare assieme a scoprire se la voce è vera…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Momo Asakura – Iroha Tamaki

Ayane Sakura – Felicia Mitsuki

Emiri Katō – Small Kyûbey

Shiina Natsukawa – Tsuruno Yui

Sora Amamiya – Yachiyo Nanami

Ayaka Ohashi – Kaede Akino

Kana Hanazawa – Kuroe

Kaori Ishihara – Rena Minami

Mikako Komatsu – Momoko Togame

Yui Ogura – Sana Futaba

OPERE RELATIVE

Anime

– Puella Magi Madoka Magica – serie tv – opera capostipite

– Puella Magi Madoka Magica – parte 1 – l’inizio della storia – film d’animazione

– Puella Magi Madoka Magica – parte 2- La storia infinita – film d’animazione

– Puella Magi Madoka Magica The Movie: La storia della ribellione – film d’animazione

Manga – usciti tutti dopo l’anime

– Puella Magi Kazumi Magica – The Innocent Malice

– Puella Magi Oriko Magica

– Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden

