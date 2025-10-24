anime – MAKEINE: TOO MANY LOSING HEROINES! – di Shotaro Kitamura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Make Heroine ga Oosugiru! – (負けヒロインが多すぎる！)

Titolo internazionale: Makeine: Too Many Losing Heroines!

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Shotaro Kitamura

Series composition: Masahiro Yokotani

Script: Masahiro Yokotani

Character design: Tetsuya Kawakami

Music: Kana Utatane

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Makeine: Too Many Losing Heroines!

Anno di uscita in Italia: Luglio 2024

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening Theme:

“Tsuyogaru Girl feat. Mossa (NECRY TALKIE)” by BOTCHI BOROMARU

Ending Theme:

1-“LOVE2000” by Hikaru Tohno (eps 1-4)

2-“CRAZY FOR YOU” by Lemon Yakishio (eps 5-7)

3-“feel my soul” by Chika Komari (eps 8-11)

Trailer:



TRAMA

Kazuhiko Nukumizu, studente del primo anno di liceo, non ha mai capito molto delle storie d’amore adolescenziali. Convinto di essere solo un “personaggio di sfondo”, conduce una vita tranquilla, lontano dalle esperienze che stanno facendo i suoi coetanei. Tutto cambia, però, quando assiste per caso a una scena imbarazzante: la sua popolare compagna di classe Anna Yanami viene respinta dal ragazzo di cui è innamorata, un amico d’infanzia.

Nukumizu vorrebbe solo dimenticare l’episodio, ma Anna, ferita nell’orgoglio e nel cuore, finisce per confidarsi con lui, trascinandolo suo malgrado in quei drammi romantici che cerca sempre di evitare. A complicare ulteriormente le cose arrivano Lemon Yakishio, l’estroversa atleta del club di atletica, e Chika Komari, la timida appassionata di letteratura; entrambe con le proprie delusioni amorose e fragilità.

Così, da semplice spettatore, Nukumizu si ritrova al centro della scena: circondato da un gruppo di “eroine perdenti”, ragazze dal cuore spezzato che trovano in lui un punto d’appoggio… o forse un nuovo inizio.

DOPPIATORI

Hikaru Tōno – Anna Yanami

Momoka Terasawa – Chika Komari

Shion Wakayama – Lemon Yakishio

Shūichirō Umeda – Kazuhiko Nukumizu

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Make Heroine ga Oosugiru!

Anime

– Makeine: Too Many Losing Heroines! 2 – serie tv, sequel (annunciata)

Manga

– Makeine: Too Many Losing Heroines!