anime – MAKEINE: TOO MANY LOSING HEROINES! – di Shotaro Kitamura

SCHEDA
Titolo originale: Make Heroine ga Oosugiru! – (負けヒロインが多すぎる！)
Titolo internazionale: Makeine: Too Many Losing Heroines!
Genere: serie tv – commedia, sentimentale, scolastico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 12 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: domenica alle 00:30 (JST)
Tratto: Light novel
Director: Shotaro Kitamura
Series composition: Masahiro Yokotani
Script: Masahiro Yokotani
Character design: Tetsuya Kawakami
Music: Kana Utatane
Studios: A-1 Pictures
Titolo in Italia: Makeine: Too Many Losing Heroines!
Anno di uscita in Italia: Luglio 2024
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening Theme:
“Tsuyogaru Girl feat. Mossa (NECRY TALKIE)” by BOTCHI BOROMARU
Ending Theme:
1-“LOVE2000” by Hikaru Tohno (eps 1-4)
2-“CRAZY FOR YOU” by Lemon Yakishio (eps 5-7)
3-“feel my soul” by Chika Komari (eps 8-11)
Trailer:
TRAMA
Kazuhiko Nukumizu, studente del primo anno di liceo, non ha mai capito molto delle storie d’amore adolescenziali. Convinto di essere solo un “personaggio di sfondo”, conduce una vita tranquilla, lontano dalle esperienze che stanno facendo i suoi coetanei. Tutto cambia, però, quando assiste per caso a una scena imbarazzante: la sua popolare compagna di classe Anna Yanami viene respinta dal ragazzo di cui è innamorata, un amico d’infanzia.
Nukumizu vorrebbe solo dimenticare l’episodio, ma Anna, ferita nell’orgoglio e nel cuore, finisce per confidarsi con lui, trascinandolo suo malgrado in quei drammi romantici che cerca sempre di evitare. A complicare ulteriormente le cose arrivano Lemon Yakishio, l’estroversa atleta del club di atletica, e Chika Komari, la timida appassionata di letteratura; entrambe con le proprie delusioni amorose e fragilità.
Così, da semplice spettatore, Nukumizu si ritrova al centro della scena: circondato da un gruppo di “eroine perdenti”, ragazze dal cuore spezzato che trovano in lui un punto d’appoggio… o forse un nuovo inizio.
DOPPIATORI
Hikaru Tōno – Anna Yanami
Momoka Terasawa – Chika Komari
Shion Wakayama – Lemon Yakishio
Shūichirō Umeda – Kazuhiko Nukumizu
OPERE RELATIVE
Light Novel
– Make Heroine ga Oosugiru!
Anime
– Makeine: Too Many Losing Heroines! 2 – serie tv, sequel (annunciata)
Manga
– Makeine: Too Many Losing Heroines!
