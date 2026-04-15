anime – MAO – di Teruo Sato

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Mao – (マオ)
Titolo internazionale: Mao
Genere: serie tv – avventura, azione, horror, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: sabato alle 23:45 (JST)
Tratto: manga “Mao“.
Director: Teruo Sato
Series composition: Yūko Kakihara
Director of Photography: Akane Fushihara
Cgi Director: Tomohiro Fujie
Character design: Yoshihito Hishinuma
Music: Shū Kanematsu
Studios: Sunrise
Titolo in Italia: Mao
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Prime Video, sub ita (disponibile nell’abbonamento base)
Edizione italiana:
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Trailer:
TRAMA
Da bambina Nanoka è sopravvissuta a un misterioso incidente d’auto, in cui ha perso però entrambi i genitori. Anni dopo, mentre vive serenamente con il nonno, decide di indagare su strane voci legate proprio al luogo di quella tragedia.
La sua curiosità la trascina però in un’altra epoca: il Giappone dell’era Taisho, un mondo popolato da creature oscure e forze soprannaturali. Ma qua incontra Mao, un esorcista maledetto che le rivelerà un segreto che la riguarda.
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DOPPIATORI
Natsumi Kawaida – Nanoka Kiba
Yūki Kaji – Mao
OPERE RELATIVE
Manga
– Mao
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Teruo Sato presenti sul sito:
- Yashahime serie tv, anime
RECENSIONI