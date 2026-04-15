anime – MAO – di Teruo Sato

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Mao – (マオ)

Titolo internazionale: Mao

Genere: serie tv – avventura, azione, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:45 (JST)

Tratto: manga “Mao“.

Director: Teruo Sato

Series composition: Yūko Kakihara

Director of Photography: Akane Fushihara

Cgi Director: Tomohiro Fujie

Character design: Yoshihito Hishinuma

Music: Shū Kanematsu

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Mao

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Prime Video, sub ita (disponibile nell’abbonamento base)

Edizione italiana:

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Trailer:



TRAMA

Da bambina Nanoka è sopravvissuta a un misterioso incidente d’auto, in cui ha perso però entrambi i genitori. Anni dopo, mentre vive serenamente con il nonno, decide di indagare su strane voci legate proprio al luogo di quella tragedia.

La sua curiosità la trascina però in un’altra epoca: il Giappone dell’era Taisho, un mondo popolato da creature oscure e forze soprannaturali. Ma qua incontra Mao, un esorcista maledetto che le rivelerà un segreto che la riguarda.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Natsumi Kawaida – Nanoka Kiba

Yūki Kaji – Mao

OPERE RELATIVE

Manga

– Mao

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Teruo Sato presenti sul sito:

Yashahime serie tv, anime