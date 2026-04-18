anime – MARRIAGETOXIN – di Motonobu Hori

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Marriagetoxin – (マリッジトキシン)

Titolo internazionale: Marriage Toxin

Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: martedì alle 23:00 (JST)

Tratto: manga “Marriagetoxin”

Director: Motonobu Hori

Series composition: Kimiko Ueno

Script: Kimiko Ueno

Character design: Kōhei Tokuoka

Music: Taisei Iwasaki, Yuma Yamaguchi

Studios: Bones

Titolo in Italia: Marriagetoxin

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Kill or Kiss” by Yurina Hirate

Ending Theme:

“Shake Na Baby” by AKASAKI

Trailer:



TRAMA

In un Giappone controllato dalle Cinque Grandi Famiglie, le arti dell’assassinio vengono tramandate e perfezionate solo tra i membri più degni. In questo contesto si muove Hikaru Hero, un killer d’élite specializzato nei veleni, abituato a vivere nell’ombra e a confrontarsi con il lato più oscuro della società.

Ma quando le pressioni familiari iniziano a farsi insistenti, Hikaru si trova davanti a una sfida del tutto diversa: trovare una moglie e mettere su famiglia per portare avanti la stirpe. Incapace di relazionarsi con le donne, decide così di risparmiare la vita al suo bersaglio, Mei Kinosaki, una truffatrice matrimoniale, in cambio del suo aiuto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Haruki Ishiya – Hikaru Gero

Shion Wakayama – Mei Kinosaki

Anna Nagase – Kyōko Himekawa

Asaki Yuikawa – Shiori Ureshino

Haruka Shiraishi – Akari Gero

Hinano Shirahama – Kimie Arashiyama

OPERE RELATIVE

Manga

– Marriagetoxin

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Motonobu Hori presenti sul sito: