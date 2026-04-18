anime – MARRIAGETOXIN – di Motonobu Hori

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Marriagetoxin – (マリッジトキシン)
Titolo internazionale: Marriage Toxin
Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 3 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: martedì alle 23:00 (JST)
Tratto: manga “Marriagetoxin”
Director: Motonobu Hori
Series composition: Kimiko Ueno
Script: Kimiko Ueno
Character design: Kōhei Tokuoka
Music: Taisei Iwasaki, Yuma Yamaguchi
Studios: Bones
Titolo in Italia: Marriagetoxin
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Kill or Kiss” by Yurina Hirate
Ending Theme:
“Shake Na Baby” by AKASAKI
Trailer:
TRAMA
In un Giappone controllato dalle Cinque Grandi Famiglie, le arti dell’assassinio vengono tramandate e perfezionate solo tra i membri più degni. In questo contesto si muove Hikaru Hero, un killer d’élite specializzato nei veleni, abituato a vivere nell’ombra e a confrontarsi con il lato più oscuro della società.
Ma quando le pressioni familiari iniziano a farsi insistenti, Hikaru si trova davanti a una sfida del tutto diversa: trovare una moglie e mettere su famiglia per portare avanti la stirpe. Incapace di relazionarsi con le donne, decide così di risparmiare la vita al suo bersaglio, Mei Kinosaki, una truffatrice matrimoniale, in cambio del suo aiuto.
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DOPPIATORI
Haruki Ishiya – Hikaru Gero
Shion Wakayama – Mei Kinosaki
Anna Nagase – Kyōko Himekawa
Asaki Yuikawa – Shiori Ureshino
Haruka Shiraishi – Akari Gero
Hinano Shirahama – Kimie Arashiyama
OPERE RELATIVE
Manga
– Marriagetoxin
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Motonobu Hori presenti sul sito:
- Carole & Tuesday serie tv, anime
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RECENSIONI