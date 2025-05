anime – MARTINA E IL CAMPANELLO MISTERIOSO – di Keiichi Hara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Esper Mami – (エスパー魔美)

Titolo internazionale: Mami the Psychic – Esper Mami

Genere: serie tv – commedia, soprannaturale

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 119 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1987 – 1989

Tratto: manga “Esper Mami” di Fujiko Fujio.

Director: Keiichi Hara

Series Composition: Akira Okeya

Character design: Sadayoshi Tominaga

Music: Kōhei Tanaka

Studios: Shin-Ei Animation

Titolo in Italia: Martina e il campanello misterioso

Anno di pubblicazione in Italia: 1994

Trasmissione tv: Italia Uno

Trasmissione tv online: no

Censura: sì

Numero episodi: 111 (non concluso) – stranamente in Italia non sono mai arrivati gli ultimi episodi

Edizione italiana: nessuna

Sigle:

sigla italiana

“Martina e il campanello misterioso” cantata da Cristina D’Avena

TRAMA

Martina (Mami) è una ragazzina delle medie dotata di poteri esper. Ogni volta che qualcuno si trova in difficoltà, lei inizia a sentire nella sua mente un suono simile a un campanello; avvalendosi poi dell’uso di determinati poteri psichici (tra cui la telecinesi e il teletrasporto), riesce a risolvere numerosi eventi misteriosi.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Martina (Mami Sakura) – Alessandra Karpoff

Tommaso (Kazuo Takahata) – Luigi Rosa

Compocò – Emanuela Pacotto

Padre (Juurou Sakura) – Enrico Bertorelli

Madre (Naoko Sakura) – Karin Giegerich

Teresa (Yukiko Mamiya) – Emanuela Pacotto

Norma (Noriko Momoi) – Daniela Fava

Franco (Satoru Takenaga) – Davide Garbolino

Professore – Gianfranco Gamba

