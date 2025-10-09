anime – MAY I ASK FOR ONE FINAL THING? – di Kazuya Sakamoto

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshou ka – (最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか)
Titolo internazionale: May I Ask for One Final Thing?
Genere: serie tv – azione, commedia, fantasy, sentimentale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: sabato alle 00:00 (JST)
Trasmissione: ATX
Tratto: Light novel
Director: Kazuya Sakamoto
Series composition: Deko Akao
Script: Deko Akao
Character design: Eriko Haga
Music: Hinako Tsubakiyama
Studios: LIDENFILMS
Titolo in Italia: May I Ask for One Final Thing?
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
Opening Theme:
“Senjō no Hana” by CHICO with Honeyworks
Ending Theme:
“Inferior” by Shiyui
Trailer:
TRAMA
Scarlet El Vandimion, giovane appartenente a una nobile casata, era conosciuta da bambina con un soprannome poco lusinghiero: “La Nobile Donna Pazza” per via della sua abitudine di picchiare chiunque si comportasse in modo spregevole. Col tempo, per il bene della famiglia, decise di cambiare e di reprimere il suo carattere impulsivo, specialmente dopo il fidanzamento con il secondo principe del regno.
Ma anni di sopportazione, insulti e abusi da parte del suo promesso sposo – arrogante e superficiale – portano Scarlet al limite. Quando il principe annulla il loro fidanzamento davanti ai nobili, accusandola di aver fatto del male a una dama di nome Tenerezza, lei decide di non trattenersi più: fa volare tutti nella stanza con i pugni e mette fine alla sua vita da dama docile.
Da quel momento Scarlet giura di vivere come vuole, libera e senza più maschere, pronta a riprendersi la propria dignità… anche a costo di affrontare il regno intero.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Asami Seto – Scarlet El Vandimion
Ai Kakuma – Terenezza Hopkins
Kazuki Ura – Sigurd Forgrave
Miyu Tomita – Nanaka
Sally Amaki – Rosalia
Shōya Ishige – Leonardo L. Vandimion
Taito Ban – Kyle Von Paristan
Wataru Katō – Julius von Paristan
OPERE RELATIVE
Light Novel
– Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshou ka
Manga
– Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshou ka
RECENSIONI