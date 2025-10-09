anime – MAY I ASK FOR ONE FINAL THING? – di Kazuya Sakamoto

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Saigo ni Hitotsu dake Onegai shitemo Yoroshii deshou ka – (最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか)

Titolo internazionale: May I Ask for One Final Thing?

Genere: serie tv – azione, commedia, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: sabato alle 00:00 (JST)

Trasmissione: ATX

Tratto: Light novel

Director: Kazuya Sakamoto

Series composition: Deko Akao

Script: Deko Akao

Character design: Eriko Haga

Music: Hinako Tsubakiyama

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: May I Ask for One Final Thing?

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“Senjō no Hana” by CHICO with Honeyworks

Ending Theme:

“Inferior” by Shiyui

TRAMA

Scarlet El Vandimion, giovane appartenente a una nobile casata, era conosciuta da bambina con un soprannome poco lusinghiero: “La Nobile Donna Pazza” per via della sua abitudine di picchiare chiunque si comportasse in modo spregevole. Col tempo, per il bene della famiglia, decise di cambiare e di reprimere il suo carattere impulsivo, specialmente dopo il fidanzamento con il secondo principe del regno.

Ma anni di sopportazione, insulti e abusi da parte del suo promesso sposo – arrogante e superficiale – portano Scarlet al limite. Quando il principe annulla il loro fidanzamento davanti ai nobili, accusandola di aver fatto del male a una dama di nome Tenerezza, lei decide di non trattenersi più: fa volare tutti nella stanza con i pugni e mette fine alla sua vita da dama docile.

Da quel momento Scarlet giura di vivere come vuole, libera e senza più maschere, pronta a riprendersi la propria dignità… anche a costo di affrontare il regno intero.

DOPPIATORI

Asami Seto – Scarlet El Vandimion

Ai Kakuma – Terenezza Hopkins

Kazuki Ura – Sigurd Forgrave

Miyu Tomita – Nanaka

Sally Amaki – Rosalia

Shōya Ishige – Leonardo L. Vandimion

Taito Ban – Kyle Von Paristan

Wataru Katō – Julius von Paristan

