anime – MECHANICAL MARIE – di Junji Nishimura

Titolo originale: Kikaijikake no Marie -(機械じかけのマリー)
Titolo internazionale: Mechanical Marie
Genere: azione, commedia, sentimentale
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: domenica alle 22:00 (JST)
Trasmissione: Atx
Tratto: Manga
Director: Junji Nishimura
Series composition: Mariko Kunisawa
Character design: Yōko Kikuchi
Music: Johannes Nilsson (Team-MAX) Yasuharu Takanashi (Team-MAX)
Studios: Zero-G, Liber
Titolo in Italia: Mechanical Marie
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Opening Theme:
“Honto to Uso” by Harutya
Ending Theme:
“Cross Heart Itsuwari no Nai Kimochi” by Nao Tōyama
Dopo una serie di tentativi di assassinio orchestrati dai suoi avidi parenti, il giovane Arthur ha sviluppato una profonda sfiducia verso gli esseri umani. Per questo motivo quando nella sua vita arriva Marie, una nuova domestica robotica incaricata di assisterlo e proteggerlo, il ragazzo crede finalmente di aver trovato la compagna ideale: una macchina incapace di tradirlo.
Ma Marie nasconde un segreto: non è affatto un robot. In realtà è una donna in carne e ossa, una campionessa di arti marziali che, per saldare i propri debiti, si finge un’automa. Dietro la sua espressione impassibile si cela una personalità complessa; e man mano che trascorre del tempo con Arthur, tra i due iniziano a nascere sentimenti romantici.
Riuscirà Marie a mantenere la sua copertura, o la verità finirà per mettere in pericolo entrambi?
Nao Tōyama – Marie
Haruki Ishiya – Arthur
