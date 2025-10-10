anime – MECHANICAL MARIE – di Junji Nishimura

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kikaijikake no Marie -(機械じかけのマリー)

Titolo internazionale: Mechanical Marie

Genere: azione, commedia, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: domenica alle 22:00 (JST)

Trasmissione: Atx

Tratto: Manga

Director: Junji Nishimura

Series composition: Mariko Kunisawa

Character design: Yōko Kikuchi

Music: Johannes Nilsson (Team-MAX) Yasuharu Takanashi (Team-MAX)

Studios: Zero-G, Liber

Titolo in Italia: Mechanical Marie

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“Honto to Uso” by Harutya

Ending Theme:

“Cross Heart Itsuwari no Nai Kimochi” by Nao Tōyama

Trailer:



TRAMA

Dopo una serie di tentativi di assassinio orchestrati dai suoi avidi parenti, il giovane Arthur ha sviluppato una profonda sfiducia verso gli esseri umani. Per questo motivo quando nella sua vita arriva Marie, una nuova domestica robotica incaricata di assisterlo e proteggerlo, il ragazzo crede finalmente di aver trovato la compagna ideale: una macchina incapace di tradirlo.

Ma Marie nasconde un segreto: non è affatto un robot. In realtà è una donna in carne e ossa, una campionessa di arti marziali che, per saldare i propri debiti, si finge un’automa. Dietro la sua espressione impassibile si cela una personalità complessa; e man mano che trascorre del tempo con Arthur, tra i due iniziano a nascere sentimenti romantici.

Riuscirà Marie a mantenere la sua copertura, o la verità finirà per mettere in pericolo entrambi?

DOPPIATORI

Nao Tōyama – Marie

Haruki Ishiya – Arthur

