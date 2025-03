anime – MEDALIST – di Yasutaka Yamamoto

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Medalist – (メダリスト)

Titolo internazionale: Medalist

Genere: serie tv – sportivo (pattinaggio sul ghiaccio)

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “Medalist”.

Director: Yasutaka Yamamoto

Series Composition: Jukki Hanada

Script: Jukki Hanada

Director of Photography: Shin’ichi Komeya

Character design: Chinatsu Kameyama

Music: Yuki Hayashi

Studios: Engi

Titolo in Italia: Medalist

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: sulla piattaforma Disney Plus, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Disney+ Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Bow and Arrow” by Kenshi Yonezu

Ending Theme:

“Atashi no Dress” by Neguse

Trailer



TRAMA

Yuitsuka Inori, bambina di quinta elementare, sogna di diventare una pattinatrice professionista, ma tutti le dicono di rinunciare in quanto è oramai “troppo vecchia” per iniziare ad allenarsi seriamente partendo da zero. Inoltre sua madre si rifiuta di sostenerla, per il trauma di aver visto la carriera di pattinatrice della sorella di Inori concludersi con un fallimento.

Ma qualcuno crederà in lei: l’ex pattinatore di figura Akeuraji Tsukasa, che deciderà di diventare l’allenatore di Inori per raggiungere un giorno le Olimpiadi e vincere una medaglia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Natsumi Haruse – Inori Yuitsuka

Emiri Katō – Hitomi Takamine

Uchida Yuuma – Yodaka Jun

Kana Ichinose as Hikaru Kamisaki

Takeo Ōtsuka – Tsukasa Akeuraji

OPERE RELATIVE

Manga

– Medalist

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yasutaka Yamamoto presenti sul sito:

RECENSIONI