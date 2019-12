anime – MO DAO ZU SHI 2 (The Grandmaster of Demonic Cultivation 2) – di Ke Xiong

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Mo Dao Zu Shi 2 – (魔道祖师 2)

Titolo internazionale: Grandmaster of Demonic Cultivation 2 – The Founder of Diabolism 2 – The Founder of Evil Magic 2

Genere: serie tv per il web – azione, avventura, commedia, mistero, soprannaturale, yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita: Agosto 2019

Paese: Cina

Tratto: dalla serie di romani “Mo Dao Zu Shi” di Mo Xiang Tong Xiu

Director: Ke Xiong

Series Composition: Ma Chendi

Studios: G.CMay Animation & Film

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme

“Zui Meng Qian Chen” by Terry Lin

Ending Theme

“Shao Nian Ru Gu” by R1SE

TRAMA

Siamo tornati al presente, Wei Ying è nel corpo di Mo Xuan e non vede l’ora di andarsene da Gusu Lan che trova estremamente noioso.

La morte e la successiva reincarnazione hanno mantenuto il carattere allegro e solare di Wei Wuxian; così mentre di notte cerca di squagliarsela, rubando il lasciapassare di Lan Zhan, quest’ultimo lo scopre. Incomincia una schermaglia, presto interrotta dai giovani accoliti del clan Lan; la mano demoniaca ha ferito gli anziani che cercavano di esorcizzarla. Lan Zhan e Wei Ying si precipitano nella sala degli esorcismi e i loro poteri combinati riescono a bloccare momentanea mente la mano/braccio demoniaca/o.

Atri fenomeni occulti si stano manifestando in posti ben localizzati, pertanto Lan Zhan e Wi Ying partono per indagare sulla mano demoniaca. Tra villaggi in rovina, da cui sono sparite persone e fitte foreste con matrici zombie, i due giovani e i trovano presto coinvolti in un macchinazione molto complessa che vede protagonisti occulti componenti del clan Lan, del clan Nisei e misteriosi Guerrieri Sacrificali.

I pezzi del puzzle collimano: ci sono essi dietro le presunte malvagità perpetrate da Wei Wuxian verso la fine della sua vita.

Intanto Lan Xichen e Jin Ling si danno da fare per aumentare le torri di guardia nel territorio, specie nei lunghi più selvaggi e impervi… e comunque cosa ha da nascondere Nisei Huasang?

OPERE RELATIVE

Novel

– Mo Dao Zu Shi

Anime

– Mo Dao Zu Shi – serie tv – prequel

Manga

– Mo Dao Zu Shi

Live action

– Mo Dao Zu Shi

RECENSIONI

