anime – MY DRESS-UP DARLING 2 – di Keisuke Shinohara

Titolo originale: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru2 – (Sono Kisekae Ningyou wa Koi wo Suru 2 – その着せ替え人形は恋をする 2)

Titolo internazionale: My Dress-Up Darling 2

Genere: serie tv – sentimentale, ecchi, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “My Dress-Up Darling” di Shinichi Fukuda.

Director: Keisuke Shinohara

Series Composition: Yoriko Tomita

Script: Yoriko Tomita

Character design: Kazumasa Ishida

Music: Takeshi Nakatsuka

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: My Dress-Up Darling – stagione 2

In Italia: disponibile in streaming sulla tv online Crunchyroll anche doppiato in italiano

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Ao to Kirameki” by Spira Spica

Ending Theme:

“Kawaii Kaiwai” by PiKi

Trailer giapponese



TRAMA

Dopo il successo della prima stagione, tornano le avventure di Marin Kitagawa, cosplayer solare ed esuberante, e di Wakana Gojo, timido artigiano appassionato di bambole hina. La serie riprende esattamente dal punto in cui si era interrotta, adattando l’arco narrativo dedicato al primo grande cosplay di Marin: Shizuku Kuroe, un personaggio che racchiude tutta la sua determinazione e il suo amore per il cosplay.

Accanto al fascino degli outfit e alle nuove sfide creative, cresce anche il legame tra i due protagonisti: Marin, sempre più consapevole dei suoi sentimenti, fatica a nasconderli, mentre Gojo continua a pensare che i loro mondi siano troppo lontani per potersi incontrare davvero. Tuttavia, col tempo, impara ad accettare se stesso e a lasciarsi sorprendere da un affetto che diventa ogni giorno più evidente.

DOPPIATORI

Stagione 2 – Doppiaggio a cura di VSI Rome:

Dialoghi italiani: Silvia Fornasiero, Marta Ferreri, Fabio Elia

Direzione del doppiaggio: Renata Bertolas

Doppiatori italiani

Marin Kitagawa – Debora Morese

Wakana Gojo – Alessandro Germano

Kaoru Gojo – Riccardo Rovatti

Sajuna Inui – Elisa Giorgio

Shinju Inui – Giulia Maniglio

Doppiatori giapponesi

Marin Kitagawa – Hina Suguta

Wakana Gojo – Shōya Ishige

Sajuna Inui – Atsumi Tanezaki

Kaoru Gojo – Atsushi Ono

Shinju Inui – Hina Yomiya

