anime – MY DRESS-UP DARLING 2 – di Keisuke Shinohara

SCHEDA

Titolo originale: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru2 – (Sono Kisekae Ningyou wa Koi wo Suru 2 – その着せ替え人形は恋をする 2)
Titolo internazionale: My Dress-Up Darling 2
Genere: serie tv – sentimentale, ecchi, scolastico
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: in corso (previsti 12)
Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)
Tratto: dal manga “My Dress-Up Darling” di Shinichi Fukuda.

Director: Keisuke Shinohara
Series Composition: Yoriko Tomita
Script: Yoriko Tomita
Character design: Kazumasa Ishida
Music: Takeshi Nakatsuka
Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: My Dress-Up Darling – stagione 2
In Italia: disponibile in streaming sulla tv online Crunchyroll anche doppiato in italiano
Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:
Opening Theme:
“Ao to Kirameki” by Spira Spica
Ending Theme:
“Kawaii Kaiwai” by PiKi

Trailer giapponese

TRAMA

Dopo il successo della prima stagione, tornano le avventure di Marin Kitagawa, cosplayer solare ed esuberante, e di Wakana Gojo, timido artigiano appassionato di bambole hina. La serie riprende esattamente dal punto in cui si era interrotta, adattando l’arco narrativo dedicato al primo grande cosplay di Marin: Shizuku Kuroe, un personaggio che racchiude tutta la sua determinazione e il suo amore per il cosplay.
Accanto al fascino degli outfit e alle nuove sfide creative, cresce anche il legame tra i due protagonisti: Marin, sempre più consapevole dei suoi sentimenti, fatica a nasconderli, mentre Gojo continua a pensare che i loro mondi siano troppo lontani per potersi incontrare davvero. Tuttavia, col tempo, impara ad accettare se stesso e a lasciarsi sorprendere da un affetto che diventa ogni giorno più evidente.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Stagione 2 – Doppiaggio a cura di VSI Rome:
Dialoghi italiani: Silvia Fornasiero, Marta Ferreri, Fabio Elia
Direzione del doppiaggio: Renata Bertolas
Doppiatori italiani
Marin Kitagawa – Debora Morese
Wakana Gojo – Alessandro Germano
Kaoru Gojo – Riccardo Rovatti
Sajuna Inui – Elisa Giorgio
Shinju Inui – Giulia Maniglio

Doppiatori giapponesi
Marin Kitagawa – Hina Suguta
Wakana Gojo – Shōya Ishige
Sajuna Inui – Atsumi Tanezaki
Kaoru Gojo – Atsushi Ono
Shinju Inui – Hina Yomiya

OPERE RELATIVE

Manga
My Dress-Up Darling

Anime
My Dress-Up Darling – serie tv, prequel

RECENSIONI

