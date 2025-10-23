anime – MY FRIEND’S LITTLE SISTER HAS IT IN FOR ME! – di Kazuomi Koga

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tomodachi no Imouto ga Ore ni dake Uzai – (友達の妹が俺にだけウザい)

Titolo internazionale: My Friend’s Little Sister Has It In for Me!

Genere: serie tv – commedia romantica, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Kazuomi Koga

Series composition: Tōko Machida

Script: Tōko Machida

Character design: Katsuyuki Sato

Music: Hanae Nakamura, Kaho Sawada, Kanade Sakuma, Tsugumi Tanaka

Studios: Blade

Titolo in Italia: My Friend’s Little Sister Has It In for Me!

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening Theme:

“Uza Kawaikute Nani ga Warui!” by Karubi Akami

Ending Theme:

“Hoshi no Kodō” by Kohana Lam

Trailer:



TRAMA

Il liceale Akiteru Oboshi è convinto che le tipiche esperienze della giovinezza — amori, appuntamenti e drammi sentimentali — siano solo una perdita di tempo. Pragmatico e razionale, preferisce concentrarsi sui suoi obiettivi: studiare, gestire il gruppo di amici appassionati di sviluppo di videogiochi e ottenere il sostegno dello zio per lanciare la loro squadra, la “5th Floor Alliance”.

Ma la sua tranquilla routine viene costantemente sconvolta da Iroha Kohinata, la sorella minore del suo migliore amico Ozuma. Vivace, insistente e imprevedibile, Iroha si intrufola spesso nella vita (e nell’appartamento) di Akiteru, provocandolo in modi che lui non riesce a comprendere. A scuola, però, la ragazza mostra un lato completamente diverso: gentile, composta e diligente. Perché questo doppio comportamento, riservato solo a lui?

Le cose si complicano ulteriormente quando Akiteru scopre che suo zio finanzierà il gruppo di sviluppo solo a una condizione: dovrà fingere di essere il fidanzato della cugina Mashiro Tsukinomori. Da quel momento si innesca una catena di fraintendimenti, gelosie e situazioni romantiche al limite del comico, dove ogni sentimento è messo alla prova e nulla è come sembra.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Haruki Ishiya – Akiteru Ooboshi

Sayumi Suzushiro – Iroha Kohinata

Sōma Saitō – Ozuma Kohinata

Kana Hanazawa – Sumire Kageishi

Tomori Kusunoki – Mashiro Tsukinomori

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kazuomi Koga presenti sul sito: