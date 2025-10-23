anime – MY FRIEND’S LITTLE SISTER HAS IT IN FOR ME! – di Kazuomi Koga

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Tomodachi no Imouto ga Ore ni dake Uzai – (友達の妹が俺にだけウザい)
Titolo internazionale: My Friend’s Little Sister Has It In for Me!
Genere: serie tv – commedia romantica, scolastico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 4 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: Tv Tokyo
Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)
Tratto: Light novel
Director: Kazuomi Koga
Series composition: Tōko Machida
Script: Tōko Machida
Character design: Katsuyuki Sato
Music: Hanae Nakamura, Kaho Sawada, Kanade Sakuma, Tsugumi Tanaka
Studios: Blade
Titolo in Italia: My Friend’s Little Sister Has It In for Me!
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening Theme:
“Uza Kawaikute Nani ga Warui!” by Karubi Akami
Ending Theme:
“Hoshi no Kodō” by Kohana Lam
Trailer:
TRAMA
Il liceale Akiteru Oboshi è convinto che le tipiche esperienze della giovinezza — amori, appuntamenti e drammi sentimentali — siano solo una perdita di tempo. Pragmatico e razionale, preferisce concentrarsi sui suoi obiettivi: studiare, gestire il gruppo di amici appassionati di sviluppo di videogiochi e ottenere il sostegno dello zio per lanciare la loro squadra, la “5th Floor Alliance”.
Ma la sua tranquilla routine viene costantemente sconvolta da Iroha Kohinata, la sorella minore del suo migliore amico Ozuma. Vivace, insistente e imprevedibile, Iroha si intrufola spesso nella vita (e nell’appartamento) di Akiteru, provocandolo in modi che lui non riesce a comprendere. A scuola, però, la ragazza mostra un lato completamente diverso: gentile, composta e diligente. Perché questo doppio comportamento, riservato solo a lui?
Le cose si complicano ulteriormente quando Akiteru scopre che suo zio finanzierà il gruppo di sviluppo solo a una condizione: dovrà fingere di essere il fidanzato della cugina Mashiro Tsukinomori. Da quel momento si innesca una catena di fraintendimenti, gelosie e situazioni romantiche al limite del comico, dove ogni sentimento è messo alla prova e nulla è come sembra.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Haruki Ishiya – Akiteru Ooboshi
Sayumi Suzushiro – Iroha Kohinata
Sōma Saitō – Ozuma Kohinata
Kana Hanazawa – Sumire Kageishi
Tomori Kusunoki – Mashiro Tsukinomori
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Kazuomi Koga presenti sul sito:
- Rent-A-Girlfriend serie tv, anime
- See You Tomorrow at the Food Court serie tv, anime
- TenPuru serie tv, anime
RECENSIONI