anime – MY HERO ACADEMIA WORLD: HEROES’ MISSION – di Kenji Nagasaki

Titolo originale: Boku no Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission – (僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション)

Titolo internazionale: My Hero Academia: World Heroes’ Mission

Genere: film d’animazione – shounen, combattimenti, azione, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 44 minuti

Anno di uscita in Giappone: Agosto 2021

Tratto: storia originale, ma basato sulla serie tv “My Hero Academia 5“, a sua volta tratto dal manga di Kōhei Horikoshi.

Informazioni utili: ambientato durante il tirocinio con Endevaur.

Director: Kenji Nagasaki

Series Composition: Kōhei Horikoshi

Script: Yousuke Kuroda

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia: World Heroes’ Mission

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix, e Prime Video doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle:

Ending

“Empathy” by ASIAN KUNG-FU GENERATION

TRAMA

Un attacco terroristico di scala mondiale. Tutti i tirocinanti della UA collaboreranno insieme agli altri eroi professionisti di tutto il mondo per sventare i piani di Flect Turn. Uno dei sospetti colpevoli è… Izuku Midoriya? Forse non avrebbe dovuto inseguire quel ladruncolo.

Doppiatori italiani

Simone Lupinacci: Izuku Midoriya

Federico Viola: Katsuki Bakugō

Alessandro Germano: Shōto Todoroki

Massimiliano Lotti: Endeavor

Gianmarco Ceconi: Hawks

Francesco Orlando: Fumikage Tokoyami

Mosè Singh: Rody Soul

Elisa Contestabile: Claire Voyance

Patrizio Prata: Flect Turn

Lorella De Luca: Belos

Matteo Brusamonti: Serpenters

Matteo De Mojana: Allen Kay

Sergio Romanò: Direttore WHA

Lorenzo Scattorin: All Might

Valentina Pallavicino: Ochaco Uraraka

Renata Bertolas: Burnin

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

1- My Hero Academia – opera d’animazione capostipite

2- My Hero Academia 2

3- My Hero Academia 3

4- My Hero Academia 4

5- My Hero Academia 5

6- My Hero Academia 6

7- My Hero Academia 7

8- My Hero Academia 8: Final Season – (ultima stagione, annunciata)

– My Hero Academia: Vigilantes – serie tv, spinoff

Film d’animazione

1- My Hero Academia the Movie: Two Heroes

2- My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

4- My Hero Academia The Movie: You’re Next

Oav/Special

– My Hero Academia: Save! Rescue Training

– My Hero Academia Training of the Dead

– My Hero Academia: All Might Rising

– My Hero Academia – Restate in vita!

– My Hero Academia: Tabidachi

– My Hero Academia: HLB

– My Hero Academia OVA – Ridi! Come se fossi all’inferno

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore

– My Hero Academia UA Heroes Battle OVA

– My Hero Academia OVA: Memories

