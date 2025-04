anime – MY HERO ACADEMIA 7 – di Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia 7 – (僕のヒーローアカデミア 7)

Titolo internazionale: My Hero Academia Season 7

Genere: serie tv – combattimenti, azione, supereroi, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 21 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Maggio 2024

Trasmissione: sabato alle 17:30 (JST)

Tratto: 7° serie tv tratta dal manga “My Hero Academia” di Kohei Horikoshi.

Director: Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama

Series Composition: Yousuke Kuroda

Script: Yousuke Kuroda

Character design: Hitomi Odashima, Yoshihiko Umakoshi

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia 7

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 simulcast sub ita e successivamente doppiato in italiano

Trasmissione in tv: no

Trasmissione online: tutte le stagioni sono in streaming (legale) su Crunchyroll, anche doppiate in italiano

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in home video da Dynit

Sigle:

Opening

“Tagatame (誰我為)” di TK by Ling Tosite Sigure

“Curtain Call” by Yūri

Ending

“Tsubomi (蕾)” by Omoinotake

“Rokutousei” (六等星) by Zarame

TRAMA

Dopo la rinascita di Shigaraki, il Giappone è caduto nel caos, complici l’aumento dei crimini e l’evasione di numerosi criminali dalle prigioni della nazione, e nemmeno l’eroina numero 1 degli Stati Uniti, Star and Stripes, è stata capace di fermarlo! Tuttavia, gli studenti dell’UA e gli eroi non hanno intenzione di arrendersi e anzi hanno in mente un ultimo piano per sconfiggerli, con l’Operazione Troy.

Ma fra gli eroi sembra si nasconda una spia: chi sarà?

PLUS ULTRA!

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

1- My Hero Academia – opera d’animazione capostipite

2- My Hero Academia 2

3- My Hero Academia 3

4- My Hero Academia 4

5- My Hero Academia 5

6- My Hero Academia 6

7- My Hero Academia 7

8- My Hero Academia 8: Final Season – (ultima stagione, annunciata)

– My Hero Academia: Vigilantes – serie tv, spinoff

Film d’animazione

1- My Hero Academia the Movie: Two Heroes

2- My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

3- My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission

4- My Hero Academia The Movie: You’re Next

Oav/Special

– My Hero Academia: Save! Rescue Training

– My Hero Academia Training of the Dead

– My Hero Academia: All Might Rising

– My Hero Academia – Restate in vita!

– My Hero Academia: Tabidachi

– My Hero Academia: HLB

– My Hero Academia OVA – Ridi! Come se fossi all’inferno

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore

– My Hero Academia UA Heroes Battle OVA

– My Hero Academia OVA: Memories

RECENSIONI