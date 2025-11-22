anime – MY HERO ACADEMIA: VIGILANTE – di Kenichi Suzuki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals – (ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-)

Titolo internazionale: My Hero Academia: Vigilantes

Genere: serie tv – azione, supereroi, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 7 aprile 2025 al 30 giugno 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: lunedì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “My Hero Academia Vigilantes“, a sua volta spinoff di “My Hero Academia“.

Director: Kenichi Suzuki

Series composition: Yosuke Kuroda

Script: Yosuke Kuroda

Character design: Takahiko Yoshida

Music: Shōgo Yamashiro, Yūki Furuhashi, Yūki Hayashi

Studios: Bones

Titolo in Italia: My Hero Academia: Vigilantes

Anno di uscita in Italia: dal 7 aprile 2025 al 30 giugno 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Opening

“Kekka Alright” by Kocchi no Kento

Ending

“Speed” by yutori

Trailer:



TRAMA

In un mondo dominato dai Quirk e dagli eroi professionisti, Kouichi Haimawari è uno studente universitario con un un’abilità piuttosto modesta. Il suo potere di “scivolamento” gli permette di muoversi alla velocità di una bicicletta: utile, sì, ma ben lontano da ciò che servirebbe per diventare un eroe riconosciuto. Così, invece di grandi imprese, Kouichi finisce per occuparsi di piccole buone azioni, ma extra-legali e non riconosciute dalla polizia, che chiama quelli come lui “Vigilanti”.

La sua vita cambia quando incrocia due figure fuori dagli schemi: il brutale e misterioso Knuckleduster e la vivace idol Pop Step, una star del web tanto brillante quanto incosciente. I tre si ritrovano presto coinvolti in un caso ben più grande di loro: una nuova droga che amplifica i Quirk fino a trasformare la gente comune in pericolosi criminali. Mentre indagano sulla sua origine e cercano di contenerne la diffusione, il trio forma una squadra improvvisata e caotica, ma sorprendentemente efficace.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana

Dubbing Studio: VSI Rome

Direzione del Doppiaggio: Jacopo Calatroni

Dialoghi: Valerio Manenti

Doppiatori italiani

Lorenzo Briganti – Koichi Haimawari / The Crawler

Gaia Chiaro – Kazuho Haneyama / Pop Step

Edoardo Lomazzi – Iwao Oguro / Knuckleduster

Chiara Leoncini – Makoto Tsukauchi

Alessandro Zurla – Tsukauchi

Alessio Talamo – N.6

Claudio Moneta – Present Mic

Davide Farronato – Tokage

Francesco De Angelis – Tochi

Ilaria Silvestri – Hachisuka

Lorenzo Scattorin – All Might

Simone Pirrotta – Kugisaki

Doppiatori giapponesi

Shūichiro Umeda – Koichi Haimawari / The Crawler

Ikumi Hasegawa – Kazuho Haneyama / Pop Step

Yasuhiro Mamiya – Iwao Oguro / Knuckleduster

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia – opera capostipite

– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico

– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff

– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff

Serie tv, anime

1- My Hero Academia – opera d’animazione capostipite

2- My Hero Academia 2

3- My Hero Academia 3

4- My Hero Academia 4

5- My Hero Academia 5

6- My Hero Academia 6

7- My Hero Academia 7

8- My Hero Academia 8: Final Season – (ultima stagione)

– My Hero Academia: Vigilantes 2 – serie tv, spinoff, sequel

Film d’animazione

1- My Hero Academia the Movie: Two Heroes

2- My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

3- My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission

4- My Hero Academia The Movie: You’re Next

Oav/Special

– My Hero Academia: Save! Rescue Training

– My Hero Academia Training of the Dead

– My Hero Academia: All Might Rising

– My Hero Academia – Restate in vita!

– My Hero Academia: Tabidachi

– My Hero Academia: HLB

– My Hero Academia OVA – Ridi! Come se fossi all’inferno

– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore

– My Hero Academia UA Heroes Battle OVA

– My Hero Academia OVA: Memories

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Hero Academia” presente sul sito:

Altre opere di Kenichi Suzuki presenti sul sito: