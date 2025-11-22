anime – MY HERO ACADEMIA: VIGILANTE – di Kenichi Suzuki

Scheda a cura di Han.
Titolo originale: Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals – (ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-)
Titolo internazionale: My Hero Academia: Vigilantes
Genere: serie tv – azione, supereroi, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 13 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: dal 7 aprile 2025 al 30 giugno 2025
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: lunedì alle 23:00 (JST)
Tratto: dal manga “My Hero Academia Vigilantes“, a sua volta spinoff di “My Hero Academia“.
Director: Kenichi Suzuki
Series composition: Yosuke Kuroda
Script: Yosuke Kuroda
Character design: Takahiko Yoshida
Music: Shōgo Yamashiro, Yūki Furuhashi, Yūki Hayashi
Studios: Bones
Titolo in Italia: My Hero Academia: Vigilantes
Anno di uscita in Italia: dal 7 aprile 2025 al 30 giugno 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Opening
“Kekka Alright” by Kocchi no Kento
Ending
“Speed” by yutori
TRAMA
In un mondo dominato dai Quirk e dagli eroi professionisti, Kouichi Haimawari è uno studente universitario con un un’abilità piuttosto modesta. Il suo potere di “scivolamento” gli permette di muoversi alla velocità di una bicicletta: utile, sì, ma ben lontano da ciò che servirebbe per diventare un eroe riconosciuto. Così, invece di grandi imprese, Kouichi finisce per occuparsi di piccole buone azioni, ma extra-legali e non riconosciute dalla polizia, che chiama quelli come lui “Vigilanti”.
La sua vita cambia quando incrocia due figure fuori dagli schemi: il brutale e misterioso Knuckleduster e la vivace idol Pop Step, una star del web tanto brillante quanto incosciente. I tre si ritrovano presto coinvolti in un caso ben più grande di loro: una nuova droga che amplifica i Quirk fino a trasformare la gente comune in pericolosi criminali. Mentre indagano sulla sua origine e cercano di contenerne la diffusione, il trio forma una squadra improvvisata e caotica, ma sorprendentemente efficace.
Edizione italiana
Dubbing Studio: VSI Rome
Direzione del Doppiaggio: Jacopo Calatroni
Dialoghi: Valerio Manenti
Doppiatori italiani
Lorenzo Briganti – Koichi Haimawari / The Crawler
Gaia Chiaro – Kazuho Haneyama / Pop Step
Edoardo Lomazzi – Iwao Oguro / Knuckleduster
Chiara Leoncini – Makoto Tsukauchi
Alessandro Zurla – Tsukauchi
Alessio Talamo – N.6
Claudio Moneta – Present Mic
Davide Farronato – Tokage
Francesco De Angelis – Tochi
Ilaria Silvestri – Hachisuka
Lorenzo Scattorin – All Might
Simone Pirrotta – Kugisaki
Doppiatori giapponesi
Shūichiro Umeda – Koichi Haimawari / The Crawler
Ikumi Hasegawa – Kazuho Haneyama / Pop Step
Yasuhiro Mamiya – Iwao Oguro / Knuckleduster
OPERE RELATIVE
Manga
– My Hero Academia – opera capostipite
– My Hero Academia Smash!! – spinoff comico
– Vigilante – My Hero Academia: Illegals – spinoff
– My Hero Academia: Team Up Mission – spinoff
Serie tv, anime
1- My Hero Academia – opera d’animazione capostipite
2- My Hero Academia 2
3- My Hero Academia 3
4- My Hero Academia 4
5- My Hero Academia 5
6- My Hero Academia 6
7- My Hero Academia 7
8- My Hero Academia 8: Final Season – (ultima stagione)
– My Hero Academia: Vigilantes 2 – serie tv, spinoff, sequel
Film d’animazione
1- My Hero Academia the Movie: Two Heroes
2- My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising
3- My Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission
4- My Hero Academia The Movie: You’re Next
Oav/Special
– My Hero Academia: Save! Rescue Training
– My Hero Academia Training of the Dead
– My Hero Academia: All Might Rising
– My Hero Academia – Restate in vita!
– My Hero Academia: Tabidachi
– My Hero Academia: HLB
– My Hero Academia OVA – Ridi! Come se fossi all’inferno
– My Hero Academia: Episodio Speciale – Salva la Terra con amore
– My Hero Academia UA Heroes Battle OVA
– My Hero Academia OVA: Memories
