anime – MY RIBDICULOUS REINCARNATION – di Yasufumi Soejima

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Megami “Isekai Tensei Nani ni Naritai desu ka” Ore “Yuusha no Rokkotsu de” – (女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」)

Titolo internazionale: Goddess: “What Do You Want to Turn Into When You’re Reincarnated in Another World?” Me: “Into a Hero’s Rib” – My Ribdiculous Reincarnation

Genere: serie tv – comico, fantasy, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 01:59 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Yasufumi Soejima

Series composition: Zipper Futashiro

Director of Photography: Satsuki Kazamoto

Character design: Miki Matsumoto

Music: Kayo Konishi, Nomi (VSQ sports), Shunya Watanabe, Yukio Kondō, Yūta Uraki

Studios: Qzil.la, S.o.K

Titolo in Italia: My Ribdiculous Reincarnation

Anno di uscita in Italia:

Trasmissione Tv:

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana:

Edizione home video italiana:

Sigle

Opening Theme:

“Tensei Ganbou” by Shūkatsu Club

Ending Theme:

“Nan nan desu ka?” by shallm

Trailer:



TRAMA

Un donnaiolo senza nome muore in modo assurdo, colpito da un meteorite nel cuore di Tokyo, per poi risvegliarsi in un aldilà dove dei e dee scommettono sulla sopravvivenza delle anime reincarnate.

Le vite più ambite, come Eroe o Re dei Demoni, richiedono attese lunghissime… ma lui decide di saltare la fila e reincarnarsi subito, ancora e ancora, accettando esistenze sempre più improbabili. Dalla costola di un eroe a un paguro eremita, fino a diventare… un piatto di curry?! Un susseguirsi di vite assurde e imprevedibili, dove ogni nuova incarnazione supera la precedente. Parodia degli isekai.

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DOPPIATORI

Protagonista – Atsushi Abe

Dea – Mao

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Megami “Isekai Tensei Nani ni Naritai desu ka” Ore “Yuusha no Rokkotsu de”