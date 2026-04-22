anime – MY RIBDICULOUS REINCARNATION – di Yasufumi Soejima

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Megami “Isekai Tensei Nani ni Naritai desu ka” Ore “Yuusha no Rokkotsu de” – (女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」)
Titolo internazionale: Goddess: “What Do You Want to Turn Into When You’re Reincarnated in Another World?” Me: “Into a Hero’s Rib” – My Ribdiculous Reincarnation
Genere: serie tv – comico, fantasy, parodia
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 4 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: AT-X
Trasmissione: mercoledì alle 01:59 (JST)
Tratto: Light novel
Director: Yasufumi Soejima
Series composition: Zipper Futashiro
Director of Photography: Satsuki Kazamoto
Character design: Miki Matsumoto
Music: Kayo Konishi, Nomi (VSQ sports), Shunya Watanabe, Yukio Kondō, Yūta Uraki
Studios: Qzil.la, S.o.K
Titolo in Italia: My Ribdiculous Reincarnation
Anno di uscita in Italia:
Trasmissione Tv:
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana:
Edizione home video italiana:
Sigle
Opening Theme:
“Tensei Ganbou” by Shūkatsu Club
Ending Theme:
“Nan nan desu ka?” by shallm
Trailer:
TRAMA
Un donnaiolo senza nome muore in modo assurdo, colpito da un meteorite nel cuore di Tokyo, per poi risvegliarsi in un aldilà dove dei e dee scommettono sulla sopravvivenza delle anime reincarnate.
Le vite più ambite, come Eroe o Re dei Demoni, richiedono attese lunghissime… ma lui decide di saltare la fila e reincarnarsi subito, ancora e ancora, accettando esistenze sempre più improbabili. Dalla costola di un eroe a un paguro eremita, fino a diventare… un piatto di curry?! Un susseguirsi di vite assurde e imprevedibili, dove ogni nuova incarnazione supera la precedente. Parodia degli isekai.
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DOPPIATORI
Protagonista – Atsushi Abe
Dea – Mao
OPERE RELATIVE
Light Novel
– Megami “Isekai Tensei Nani ni Naritai desu ka” Ore “Yuusha no Rokkotsu de”
RECENSIONI