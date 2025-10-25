anime – MY STATUS AS AN ASSASSIN OBVIOUSLY EXCEEDS THE HERO’S – di Nobuyoshi Habara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga – (暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが)

Titolo internazionale: My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese:

Trasmissione: martedì alle 01:30 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Nobuyoshi Habara

Series composition: Kunihiko Okada

Script: Kunihiko Okada

Character design: Hirona Okada, Kaori Saito

Music: Satoshi Igarashi

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Issen” by VESPERBELL

Ending Theme:

“Like Gravity” by BONNIE PINK

Trailer:



TRAMA

Oda Akira è uno studente qualunque, così anonimo che spesso gli altri si dimenticano persino della sua presenza. Ma quando l’intera classe viene improvvisamente trasportata in un mondo fantasy, questa sua natura discreta si rivela un vantaggio inaspettato. Assegnato al ruolo di assassino, Akira si muove nell’ombra con una precisione e un potere sorprendenti.

Ma tra le sue statistiche iniziali sospettosamente alte e troppi dettagli che non tornano, Akira è sicuro che qualcosa non vada. Mentre indaga, scopre un piano oscuro orchestrato dallo stesso re che li ha evocati… e diventa così un bersaglio da eliminare.

Con l’aiuto della medium elfica Amelia, Akira intraprende un cammino fatto di complotti, rivelazioni e vendetta. Silenzioso ma inarrestabile, dovrà decidere se usare il proprio potere per sopravvivere… o per riscrivere le regole di un mondo che lo voleva solo una pedina.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Austin Tindle – Akira Oda

Sarah Wiedenheft – Amelia Rosequartz

Anastasia Munoz – Night

Dani Chambers – Lia Lagoon

Garret Storms – Kyosuke Asahina

James Cheek – Saran Mithray

Mark Allen Jr. – Tsukasa Sato

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga

Manga

– Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga