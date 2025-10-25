anime – MY STATUS AS AN ASSASSIN OBVIOUSLY EXCEEDS THE HERO’S – di Nobuyoshi Habara

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga – (暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが)
Titolo internazionale: My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s
Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, isekai
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 4 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese:
Trasmissione: martedì alle 01:30 (JST)
Tratto: Light Novel
Director: Nobuyoshi Habara
Series composition: Kunihiko Okada
Script: Kunihiko Okada
Character design: Hirona Okada, Kaori Saito
Music: Satoshi Igarashi
Studios: Sunrise
Titolo in Italia: My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Issen” by VESPERBELL
Ending Theme:
“Like Gravity” by BONNIE PINK
Trailer:
TRAMA
Oda Akira è uno studente qualunque, così anonimo che spesso gli altri si dimenticano persino della sua presenza. Ma quando l’intera classe viene improvvisamente trasportata in un mondo fantasy, questa sua natura discreta si rivela un vantaggio inaspettato. Assegnato al ruolo di assassino, Akira si muove nell’ombra con una precisione e un potere sorprendenti.
Ma tra le sue statistiche iniziali sospettosamente alte e troppi dettagli che non tornano, Akira è sicuro che qualcosa non vada. Mentre indaga, scopre un piano oscuro orchestrato dallo stesso re che li ha evocati… e diventa così un bersaglio da eliminare.
Con l’aiuto della medium elfica Amelia, Akira intraprende un cammino fatto di complotti, rivelazioni e vendetta. Silenzioso ma inarrestabile, dovrà decidere se usare il proprio potere per sopravvivere… o per riscrivere le regole di un mondo che lo voleva solo una pedina.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Austin Tindle – Akira Oda
Sarah Wiedenheft – Amelia Rosequartz
Anastasia Munoz – Night
Dani Chambers – Lia Lagoon
Garret Storms – Kyosuke Asahina
James Cheek – Saran Mithray
Mark Allen Jr. – Tsukasa Sato
OPERE RELATIVE
Light Novel
– Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga
Manga
– Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no da ga
RECENSIONI