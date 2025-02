anime – ONE PIECE: TRAPPOLA MORTALE – di Konosuke Uda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One Piece Movie 04: Dead End no Bouken – (ワンピース デッドエンドの冒険)

Titolo internazionale: One Piece: Dead End Adventure

Genere: film di animazione – fantasy, avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 35 min.

Anno di uscita in Giappone: 2003

Tratto: 4° film d’animazione tratto dal manga “One Piece” di Eiichiro Oda, e relativo alla serie tv “One Piece“.

Director: Konosuke Uda

Character design: Noboru Koizumi

Music: Kohei Tanaka, Shiro Hamaguchi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece: trappola mortale

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Trasmissione in tv: trasmesso da Mediaset sia diviso in più parti, che come film unico

Censura nella trasmissione televisiva: sì

Edizione italiana: mai uscito in Dvd da noi

Sigle

Ending:

“Sailing day” by BUMP OF CHICKEN

In Italia sono state usate le sigle italiane della serie tv

TRAMA

La ciurma non ha soldi, ma ha avuto un “colpo di fortuna”: partecipare ad una gara clandestina dove dovranno raggiungere per primi la misteriosa isola Partia.

Succedono molte cose, incontrano:

– un cacciatore di taglie di nome Shraiya

– il pirata Gaspardi, ex ufficiale della Marina diventato un pirata

– un clandestino a bordo della Going Merry, Tasso

Riusciranno a vincere?

Informazioni utili: quarto film, ambientato subito prima della saga dell’isola nel cielo.

DOPPIATORI

Italiani

Luigi Rosa: Monkey D. Rufy

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Emanuela Pacotto: Nami

Luca Bottale: Usop

Lorenzo Scattorin: Sanji

Giapponesi

Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy

Kazuya Nakai: Roronoa Zoro

Akemi Okamura: Nami

Kappei Yamaguchi: Usop

Hiroaki Hirata: Sanji

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– One Piece Party – spinoff

– Chopperman – spinoff

Libri

– One piece. Le ricette piratesche di Sanji – libro di ricette

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione

– The One Piece – serie tv remake (annunciata)

Film d’animazione:

1 One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2 One Piece: Avventura all’Isola Spirale

3 One Piece: Il tesoro del Re

5 One Piece: La spada delle sette stelle

6 One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7 One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9 One Piece: Il miracolo dei ciliegi in fiore

10 One Piece: Avventura sulle Isole Volanti

11 One Piece 3D: L’inseguimento di Cappello di Paglia

12 One Piece Film Z

13 One Piece movie 13: Gold

14 One Piece Movie 14: Stampede

15 One Piece Film: Red

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

– Monster: 103 emozioni… Inferno del drago volante

Live Action

– One Piece (live action) – telefilm

Videogames

– One Piece: Pirate Warriors 3

– One Piece Treasure Cruise

