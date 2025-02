anime – ONE PIECE 3D: L’inseguimento di Cappello di Paglia – di Hiroyuki Sato

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One Piece 3D: Mugiwara Chase – (ONE PIECE 3D 麦わらチェイス)

Titolo internazionale: One Piece 3D: Straw Hat Chase – One Piece Movie 11

Genere: film di animazione – fantasy, avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 30 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2011

Tratto: 11° film d’animazione tratto dal manga “One Piece” di Eiichiro Oda, e relativo alla serie tv “One Piece“.

Director: Hiroyuki Sato

GC Character design: Kei Yoshida

Music: Kōhei Tanaka, Tokyo Ska Paradise Orchestra

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece 3D: L’inseguimento di Cappello di Paglia

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 in home video

Trasmissione in tv: no

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: Koch Media. In Italia il movie è uscito, doppiato in italiano, in Dvd e Blu-ray all’interno del cofanetto “One Piece Film Collection”

Sigle:

Ending

“Break Into the Light – Yakusoku no Boushi” by Tokyo Ska Paradise Orchestra

TRAMA

Il prezioso cappello di paglia di Rufy viene rubato da Buzz, un’aquila trasformata grazie al potere del frutto del diavolo. Schneider, il vecchio capitano di Buzz, ha fatto un patto con il suo fedele compagno: se riuscirà a rubare il cappello di Rufy, la loro ciurma non verrà sciolta. Così, inizia un inseguimento mozzafiato che porta Rufy e la sua ciurma in una base della Marina.

Informazioni utili: undicesimo film, il primo ad essere proiettato in 3D.

DOPPIATORI

Italiani

Renato Novara: Rubber – Monkey D. Rufy

Patrizio Prata: Roronoa Zoro

Emanuela Pacotto: Nami

Luca Bottale: Usop

Lorenzo Scattorin: Sanji

Federica Valenti: TonyTony Chopper

Patrizia Scianca: Nico Robin

Riccardo Rovatti: Franky

Daniele Demma: Brook

Giapponesi

Mayumi Tanaka: Monkey D. Rufy

Kazuya Nakai: Roronoa Zoro

Akemi Okamura: Nami

Kappei Yamaguchi: Usop

Hiroaki Hirata: Sanji

Ikue Ōtani: TonyTony Chopper

Yuriko Yamaguchi: Nico Robin

Cho: Brook

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– One Piece Party – spinoff

– Chopperman – spinoff

Libri

– One piece. Le ricette piratesche di Sanji – libro di ricette

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione

– The One Piece – serie tv remake (annunciata)

Film d’animazione:

1 One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2 One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3 One Piece: Il tesoro del Re

4 One Piece: Trappola mortale

5 5 One Piece: La spada delle sette stelle

6 One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7 One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9 One Piece: Il miracolo dei ciliegi in fiore

10 One Piece: Avventura sulle Isole Volanti

11 One Piece 3D: L’inseguimento di Cappello di Paglia

12 One Piece Film Z

13 One Piece movie 13: Gold

14 One Piece Movie 14: Stampede

15 One Piece Film: Red

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

– Monster: 103 emozioni… Inferno del drago volante

Live Action

– One Piece (live action) – telefilm

Videogames

– One Piece: Pirate Warriors 3

– One Piece Treasure Cruise

