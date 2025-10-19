anime – ONE-PUNCH MAN 3 – di Shinpei Nagai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: One-Punch Man 3 – (ワンパンマン 3)

Titolo internazionale: One-Punch Man 3

Genere: serie tv – azione, combattimento, soprannaturale, supereroi

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (preceduto da un episodio riepilogo)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: domenica alle 23:45 (JST)

Tratto: dal manga “One-Punch Man” di One e Yusuke Murata.

Director: Shinpei Nagai

Series composition: Tomohiro Suzuki

Director of Photography: Yuki Hirose

Character design: Chikashi Kubota, Ryōsuke Shirakawa, Shinjiro Kuroda

Music: Makoto Miyazaki

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: One-Punch Man 3

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita e prossimamente anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“Get No Satisfied !” by JAM Project feat.BABYMETAL

Ending Theme:

“Soko ni Aru Akari” by Makoto Furukawa

TRAMA

La terza stagione adatta principalmente l’arco della Monster Association del manga. Trama priva di spoiler.

Torna l’invincibile (e annoiato) Saitama, l’eroe capace di abbattere qualsiasi avversario con un solo pugno.

Tutto inizia con una missione disperata: il figlio di un importante sponsor della Hero Association è stato rapito, e gli eroi di classe S vengono subito chiamati all’azione. Ma la situazione degenera rapidamente, e la Hero Association si trova a fronteggiare la temibile Monster Association, un’organizzazione di mostri guidata dall’enigmatico Garo — ex discepolo di un supereroe, ora trasformatosi in un “cacciatore di eroi”.

Parallelamente, Saitama riflette sul peso della propria forza assoluta: può un uomo che abbatte chiunque con un solo colpo trovare ancora uno scopo nella battaglia… o persino nella vita?

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore italiano

Saitama – Alessandro Campaiola

Genos – Flavio Aquilone

Sonic il Supersonico – Mirko Cannella

Tornado – Eva Padoan

Fubuki – Alessandra Bellini

Dolcetto Mask – Emiliano Reggente

Spaten Rider – Angelo Evangelista

Silver Fang – Saverio Moriones

Atomic Samurai – Riccardo Scarafoni

King – Andrea Lavagnino

Metal Knight – Massimo Bitossi

Child Emperor – Mattia Fabiano

Zombieman – Marco Baroni

Mastino Man – Alessio De Filippis

Flash l’Abbagliante – Omar Vitelli

Mazza Metallica – Marco Vivio

Pri-Pri-Prisoner – Alberto Angrisano

Iairon – Andrea Mete

Armored Gorilla – Giuliano Bonetto

Mosquito Girl – Laura Lenghi

Granchilante – Luca del Fabbro

Vaccine Man – Luca Graziani

Molla Baffuta – Roberto Draghetti

Palla Dorata – Sasha De Toni

Re delle Bestie – Stefano Santorino

OPERE RELATIVE

Manga

– One Punch Man – opera capostipite

Anime

1- One-Punch Man – serie tv – opera d’animazione capostipite

2- One-Punch Man 2 – serie tv

3- One-Punch Man 3 – serie tv

– One-Punch Man Specials – special

– One Punch man OVA 0 : Road to Hero – special

Videogames

– One Punch Man A Hero Nobody Knows

