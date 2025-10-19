anime – ONE-PUNCH MAN 3 – di Shinpei Nagai

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: One-Punch Man 3 – (ワンパンマン 3)
Titolo internazionale: One-Punch Man 3
Genere: serie tv – azione, combattimento, soprannaturale, supereroi
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 3 – in corso (preceduto da un episodio riepilogo)
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: TV Tokyo
Trasmissione: domenica alle 23:45 (JST)
Tratto: dal manga “One-Punch Man” di One e Yusuke Murata.
Director: Shinpei Nagai
Series composition: Tomohiro Suzuki
Director of Photography: Yuki Hirose
Character design: Chikashi Kubota, Ryōsuke Shirakawa, Shinjiro Kuroda
Music: Makoto Miyazaki
Studios: J.C.Staff
Titolo in Italia: One-Punch Man 3
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita e prossimamente anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
Opening Theme:
“Get No Satisfied !” by JAM Project feat.BABYMETAL
Ending Theme:
“Soko ni Aru Akari” by Makoto Furukawa
Trailer:
TRAMA
La terza stagione adatta principalmente l’arco della Monster Association del manga. Trama priva di spoiler.
Torna l’invincibile (e annoiato) Saitama, l’eroe capace di abbattere qualsiasi avversario con un solo pugno.
Tutto inizia con una missione disperata: il figlio di un importante sponsor della Hero Association è stato rapito, e gli eroi di classe S vengono subito chiamati all’azione. Ma la situazione degenera rapidamente, e la Hero Association si trova a fronteggiare la temibile Monster Association, un’organizzazione di mostri guidata dall’enigmatico Garo — ex discepolo di un supereroe, ora trasformatosi in un “cacciatore di eroi”.
Parallelamente, Saitama riflette sul peso della propria forza assoluta: può un uomo che abbatte chiunque con un solo colpo trovare ancora uno scopo nella battaglia… o persino nella vita?
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Personaggio – Doppiatore italiano
Saitama – Alessandro Campaiola
Genos – Flavio Aquilone
Sonic il Supersonico – Mirko Cannella
Tornado – Eva Padoan
Fubuki – Alessandra Bellini
Dolcetto Mask – Emiliano Reggente
Spaten Rider – Angelo Evangelista
Silver Fang – Saverio Moriones
Atomic Samurai – Riccardo Scarafoni
King – Andrea Lavagnino
Metal Knight – Massimo Bitossi
Child Emperor – Mattia Fabiano
Zombieman – Marco Baroni
Mastino Man – Alessio De Filippis
Flash l’Abbagliante – Omar Vitelli
Mazza Metallica – Marco Vivio
Pri-Pri-Prisoner – Alberto Angrisano
Iairon – Andrea Mete
Armored Gorilla – Giuliano Bonetto
Mosquito Girl – Laura Lenghi
Granchilante – Luca del Fabbro
Vaccine Man – Luca Graziani
Molla Baffuta – Roberto Draghetti
Palla Dorata – Sasha De Toni
Re delle Bestie – Stefano Santorino
OPERE RELATIVE
Manga
– One Punch Man – opera capostipite
Anime
1- One-Punch Man – serie tv – opera d’animazione capostipite
2- One-Punch Man 2 – serie tv
3- One-Punch Man 3 – serie tv
– One-Punch Man Specials – special
– One Punch man OVA 0 : Road to Hero – special
Videogames
– One Punch Man A Hero Nobody Knows
