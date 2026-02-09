anime – OSHI NO KO 3 – di Daisuke Hiramaki

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Oshi No Ko 3 – (推しの子 第3期)
Titolo internazionale: Oshi No Ko Season 3
Genere: serie tv – mistero, soprannaturale, mondo dello spettacolo, psicologico
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 5 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026
Rete tv giapponese: TOKYO MX
Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)
Tratto: dal manga “Oshi No Ko: My Star” di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari.
Director: Daisuke Hiramaki
Series composition: Jin Tanaka
Script: Jin Tanaka
Character design: Kanna Hirayama
Music: Takuro Iga
Studios: Doga Kobo
Titolo in Italia: Oshi No Ko 3
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: la serie è disponibile in streaming in diversi canali, anche se non sempre sono presenti tutte le stagioni. Su Amazon Prime Video (canale Yamato Animation) sub ita – su Crunchyroll sub ita – su Netflix, sub ita
Edizione italiana: Yamato Video, Crunchyroll Italia, Netflix Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
Opening Theme:
“TEST ME” by CHANMINA
Ending Theme:
“Serenade” by natori
Trailer:
TRAMA
Trama priva di spoiler
Dopo il successo del singolo “POP IN 2”, Ruby si dedica anima e corpo alla scalata del suo gruppo B-Komachi, determinata a conquistare il successo non solo come idol, ma anche per arrivare alla verità su ciò che è accaduto anni prima. Non si accontenta delle risposte ottenute finora, ed è pronta a spingersi oltre ogni limite.
Aqua, invece, sembra aver messo il passato alle spalle, concentrandosi sulla sua carriera di attore e sulla vita sentimentale. Ma le apparenze ingannano, e il legame con Ai potrebbe non essere affatto reciso.
La stagione finale porta a compimento il percorso dei protagonisti, tra ambizione, segreti e verità rimaste troppo a lungo nell’ombra.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Takeo Otsuka – Aquamarine Hoshino
Yurie Igoma – Ruby Hoshino
Rie Takahashi – Ai Hoshino
Kento Itō – Gorō Amemiya
Lynn – Miyako Saitō
Manaka Iwami – Akane Kurokawa
Megumi Han – Kana Arima
Rumi Okubo – Memcho
OPERE RELATIVE
Manga
– Oshi No Ko: My Star
Anime
1- Oshi no Ko – serie tv
2- Oshi no Ko 2 – serie tv, prequel
Light Novel
– Oshi no Ko: Spica, la prima stella della sera
Live action
– Oshi no Ko – film
– Oshi no Ko – drama
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Daisuke Hiramaki presenti sul sito:
- Koisuru Asteroid serie tv, anime
RECENSIONI