anime – OSHI NO KO 3 – di Daisuke Hiramaki

SCHEDA

Titolo originale: Oshi No Ko 3 – (推しの子 第3期)

Titolo internazionale: Oshi No Ko Season 3

Genere: serie tv – mistero, soprannaturale, mondo dello spettacolo, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Oshi No Ko: My Star” di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari.

Director: Daisuke Hiramaki

Series composition: Jin Tanaka

Script: Jin Tanaka

Character design: Kanna Hirayama

Music: Takuro Iga

Studios: Doga Kobo

Titolo in Italia: Oshi No Ko 3

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: la serie è disponibile in streaming in diversi canali, anche se non sempre sono presenti tutte le stagioni. Su Amazon Prime Video (canale Yamato Animation) sub ita – su Crunchyroll sub ita – su Netflix, sub ita

Edizione italiana: Yamato Video, Crunchyroll Italia, Netflix Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“TEST ME” by CHANMINA

Ending Theme:

“Serenade” by natori

Trailer:



TRAMA

Trama priva di spoiler

Dopo il successo del singolo “POP IN 2”, Ruby si dedica anima e corpo alla scalata del suo gruppo B-Komachi, determinata a conquistare il successo non solo come idol, ma anche per arrivare alla verità su ciò che è accaduto anni prima. Non si accontenta delle risposte ottenute finora, ed è pronta a spingersi oltre ogni limite.

Aqua, invece, sembra aver messo il passato alle spalle, concentrandosi sulla sua carriera di attore e sulla vita sentimentale. Ma le apparenze ingannano, e il legame con Ai potrebbe non essere affatto reciso.

La stagione finale porta a compimento il percorso dei protagonisti, tra ambizione, segreti e verità rimaste troppo a lungo nell’ombra.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Takeo Otsuka – Aquamarine Hoshino

Yurie Igoma – Ruby Hoshino

Rie Takahashi – Ai Hoshino

Kento Itō – Gorō Amemiya

Lynn – Miyako Saitō

Manaka Iwami – Akane Kurokawa

Megumi Han – Kana Arima

Rumi Okubo – Memcho

OPERE RELATIVE

Manga

– Oshi No Ko: My Star

Anime

1- Oshi no Ko – serie tv

2- Oshi no Ko 2 – serie tv, prequel

Light Novel

– Oshi no Ko: Spica, la prima stella della sera

Live action

– Oshi no Ko – film

– Oshi no Ko – drama

