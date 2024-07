anime – OVERLORD 4 – di Naoyuki Itou

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Overlord IV – (オーバーロードIV)

Titolo internazionale: Overlord 4

Genere:serie tv, – azione, avventura, fantasy

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2022

Trasmissione: martedì alle 22:00 (JST)

Tratto: dalla light novel (romanzo) “Overlord” di Kugane Maruyama

Regista: Naoyuki Itou

Sceneggiatura: Yukie Sugawara

Character design: Takahiro Yoshimatsu

Musiche: Shūji Katayama

Studio di animazione: Madhouse

Titolo in Italia: Overlord 4

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione in tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle

Opening:

“HOLLOW HUNGER” by OxT

Ending:

“No Man’s Dawn” by Mayu Maeshima

TRAMA

E-Rantel, la capitale del neonato Regno degli Stregoni, soffre di una grave carenza di beni. Un tempo una città prospera nota per il suo commercio, ora affronta una crisi a causa della sua cautela, o addirittura della paura, del suo re, Ainz Ooal Gown. Per fare ammenda, Ainz invia Albedo in città come inviato diplomatico.

Nel frattempo, i cardinali della Teocrazia di Slane vogliono vendicarsi di Ainz…

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Patrizio Prata

Traduzione: Ruben Baita

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo – Ainz Ooal Gow

Andrea Colombo Giardinelli – Peter Mauk

Annalisa Longo – Ninya

Beatrice Caggiula – Yuri Alfa

Chiara Francese – Solution Epsilon

Claudio Moneta – Gazef Stronoff

Debora Magnaghi – Albedo

Elisa Giorgio – Clementine

Elisabetta Cesone – Lizzie Bareare

Fabrizio Odetto – Nigun Grid Luin

Federica Simonelli – Narberal Gamma

Federica Valenti – Hamsuke

Francesco Rizzi – Cocytus

Giada Bonanomi – Enri Emmot

Giada Sabellico – Brita

Gianluca Iacono – Brain Unglaus

Giulia Bersani – Lupusregina Beta

Laura Cherubelli – Shalltear Bloodfallen

Laura Valastro – Nemu Emmot

Marco Briglione – Lukrut Volve

Mario Zucca – Khajiit Dale Badantel

Martina Tamburello – Aura Bella Fiora

Massimiliano Lotti – SebasTian

Massimo Triggiani – Demiurgos

Matteo Brusamonti – Dyne Woodwonder

Seb-tiano Tamburrini – Nfirea Bareare

Valentina Pallavicino – Mare Bello Fiore

Veronica Cuscusa – Entoma Vasilissa Zeta

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Overlord – opera capostipite

Anime

– Overlord – serie tv – opera di animazione capostipite

– Overlord 2 – serie tv

– Overlord 3 – serie tv

– Overlord 4 – serie tv

– Overlord Movie 1: Fushisha no Ou – film d’animazione

– Overlord Movie 2: Shikkoku no Eiyuu – film d’animazione

– Overlord: Ple Ple Pleiades – oav

Manga

– Overlord

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Naoyuki Itou presenti sul sito:

