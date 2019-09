anime – PAT LA RAGAZZA DEL BASEBALL (Yakyuukyou no Uta) – di Tameo Kohanawa

A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Yakyuukyou no Uta – (野球狂の詩)

Traduzione letterale: La canzone degli entusiasti del baseball

Titolo internazionale: Song of Baseball Enthusiasts

Genere: serie tv – drammatico, sportivo (baseball)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso), ogni episodio dura ben 45 minuti (contro i venti soliti)

Infatti in Italia gli episodi in tv sono stati tagliati a metà, arrivando a 50

Anno di uscita in Giappone: 1977

Rete tv giapponese: Fuji Tv

Tratto: dal manga “Yakyuukyou no Uta” di Shinji Mizushima

Director: Tameo Kohanawa

Series Composition: Eiji Okabe

Script: Iwao Yamazaki, Mitsuru Majima, Ryūzō Nakanishi, Shunichi Yukimuro, Tatsuo Tamura

Character design: Eisuke Kondo

Music: Michiaki Watanabe

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Pat, la ragazza del baseball

Anno di pubblicazione in Italia: 1983

Trasmissione in tv: reti locali

Censura nella trasmissione televisiva: no, solo il cambio di qualche nome

Edizione italiana: non disponibile in home video nel nostro paese

Sigle:

Opening

1: “Yakukyou no Uta” by Mitsuko Horie & Columbia Dansei Gasshoudan

2: “Kita no Ookami Minami no Tora” by Ichiro Mizuki

Ending

“Yuuki no Theme” by Mitsuko Horie

sigla italiana

“Pat, la ragazza del baseball” di Le Mele Verdi

TRAMA

Pat Mizuhara (nome originale: Yuki Mizuhara) è una ragazzina molto brava nel baseball, ma da grande sogna di fare la veterinaria.

Viene notata però da una vecchia gloria di quello sport, l’allenatore Iwaka, che dopo molte insistenze riuscirà a convincerla a prendere la strada del professionismo. Lottando contro il parere degli altri giocatori maschi, riesce a fare entrare Pat in una famosa squadra, i Tokyo Mets; ma le difficoltà sono appena iniziate.

La serie tv non fa vedere solo l’evoluzione di Pat, ma anche di tutti gli altri membri della squadra.

DOPPIATORI

Come molte serie anni ’80, alcuni doppiatori davano la voce a più personaggi.

Doppiatori italiani

Susanna Fassetta – Pat/ Fujiko/ Suzoi

Anna Marchesini – Takeshi

Gino Pagnani – Gori

Liliana Jovino – Madre di Pat

Lino Troisi – Iwaka

Renato Montanari – Inogama/ Kobotoke/ Shisuke

Sergio Antonica – Inamoto/ Ken Hiura/ Kiko/ Kiyoshi/ Padre di Fujiko/ Saburo/ Tatewaki/ Yamae

Toni Orlandi – Aikigi Yuko/ Presidente dei Tokyo Mets

OPERE RELATIVE

Manga

– Yakyuukyou no Uta

– Yakyuukyou no Uta: Heisei-hen

– Yakyuukyou no Uta vs. Dokaben

– Dai Koushien

Anime

– Mr. Baseball – serie tv

Live action

– Yakyuukyou no Uta – film

– Yakyuukyou no Uta – telefilm

