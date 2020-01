anime – PLANETARIAN: CHIISANA HOSHI NO YUME – di Naokatsu Tsuda

A cura di Alan_Ford

SCHEDA

Titolo originale: Planetarian: chiisana hoshi no yume – (planetarian~ちいさなほしのゆめ~)

Titolo internazionale: Planetarian – Planetarian: The Reverie of a Little Planet

Genere: serie web – fantascienza, drammatico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 (concluso)

Durata ep.: 18 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: Visual novel

Director: Naokatsu Tsuda

Series Composition: Katsuichi Nakayama, Shunsuke Machitani

Script: Naokatsu Tsuda (eps 4-5) Shogo Yasukawa (eps 1-3)

Character design: Hitomi Takechi

Music: Magome Togoshi, Shinji Orito, Donmaru, Tomohiro Takeshita

Studios: David Production

In Italia: inedito

Sigle:

Ending:

“Twinkle Starlight” by Sayaka Sasaki (eps 1-4)

“Hoshimeguri no Uta” by MELL (ep 5)

Trailer



TRAMA

Trent’anni dopo un conflitto nucleare, l’umanità è quasi estinta. Le città lasciano posto a macerie,, costantemente battute da una pioggia radioattiva; e alcuni degli esseri umani sopravvissuti vengono chiamati “junker” per via della loro attività di sciacallaggio tra le rovine.

Uno di loro, dopo essere entrato nel planetario dei Grandi Magazzini Flowercrest, viene accolto da Yumemi, una ragazza che si scoprirà essere un robot abbandonato durante l’evacuazione. Yumemi, ignara dei fatti degli ultimi trent’anni, è ancora in attesa di clienti a cui poter mostrare la bellezza delle costellazioni.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Ono – Kuzuya (‘The Junker’)

Keiko Suzuki – Yumemi Hoshino

Masaru Shinozuka – Older Junker (eps 1, 4)

Rina Satou – Satomi Kurahashi (eps 1-2, 5)

Satoshi Taki – Manager (eps 1-2, 5)

Yasumichi Kushida – Gorō Mikashima (eps 1-2, 5)

OPERE RELATIVE

Visual novel

– Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume

Light novel

– Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume

Anime

– Planetarian: Hoshi no Hito – film d’animazione

– Planetarian: Snow Globe – oav

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Naokatsu Tsuda presenti sul sito:

RECENSIONI

