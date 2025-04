anime – PLEASE PUT THEM ON, TAKAMINE-SAN – di Tomoe Makino

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Haite Kudasai, Takamine-san – (履いてください、鷹峰さん)

Titolo internazionale: Please Put Them On, Takamine-san

Genere: serie tv – commedia, ecchi, sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (riferimenti sessuali)

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 22:30 (JST)

Tratto: dall’omonimo manga.

Esistono due versione di questo anime: una censurata in alcune scene “spinte”, e una integrale.

Director: Tomoe Makino

Series Composition: Yū Satō

Script: Yū Satō

Character design: Maya Itō, Ryō Yamauchi

Music: Takeshi Nakatsuka

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Please Put Them On, Takamine-san

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no – la versione in onda è quella integrale

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Baby Baby Baby” by Masami Okui with Bonjour Suzuki

Ending

“Hightail it” by Makoto Furukawa

Trailer



TRAMA

Shirota Koushi è un completo nessuno, uno studente mediocre lontanissimo dalla dea della scuola, Takamine Takana, che è perfetta in tutto. Le cose cambiano quando la vede accidentalmente cambiarsi e scopre il suo segreto: ogni volta che si toglie la biancheria intima, Takamine è in grado di tornare indietro nel tempo e cancellare qualsiasi errore commetta. Quando la ragazza lo scopre, decide di ricattarlo e costringerlo ad aiutarla… Ma al “povero” Shirota è andata così male?

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Daisuke Kasuya – Koushi Shirota

Yurika Kubo – Takane Takamine

Miyu Tomita – Rurika Kurosaki

Sumire Uesaka – Erie Evergreen

