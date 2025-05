anime – POKEMON SERIE ESPLORAZIONI – di Daiki Tomiyasu, Jun Owada, Maki Odaira

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Pocket Monsters 2019 – (ポケットモンスター2019)

Titolo internazionale: Pokémon Journeys: The Series

Genere: serie tv – avventura, fantasy

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 136 (+1 special)

Anno di uscita in Giappone: 2019 – 2023

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: venerdì alle 18:55 (JST)

Tratto: settima serie tv Pokémon, basata sui videogiochi “Pokémon Go” e “Pokémon Scarlatto/Violetto”. Composta da quattro stagioni.

Nota: In Giappone le serie tv dei Pokemon sono 8, in corso (divise in più stagioni e lunghe di episodi, ma senza cambio di titolo). Negli Stati Uniti e in Europa (Italia compresa) le serie sono state suddivise, formando 27 serie tv (più una serie “Pokémon Chronicles” realizzata negli Stati Uniti). Per le corrispondenze, vedi “Opere Relative” qua sotto, e anche la pagina di Wikipedia Italia dedicata.

Director: Daiki Tomiyasu, Jun Owada, Maki Odaira

Series Composition: Shoji Yonemura

Script: Akemi Omode, Atsuhiro Tomioka, Aya Matsui, Deko Akao, Jun’ichi Fujisaku, Michihiro Tsuchiya, Reiko Yoshida, Shoji Yonemura, Tōko Machida, Yuka Miyata

Character design: Shūhei Yasuda

Music: Yuki Hayashi

Studios: OLM

Titolo in Italia: Pokemon: Serie Esplorazioni

diviso in:

– Pokémon: Serie Esplorazioni (48 episodi)

– Pokémon: Serie Esplorazioni Master (42 episodi)

– Pokémon: Serie Esplorazioni Super (46 episodi)

– Pokémon: Maestro di Pokémon (11 episodi)

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – 2023

Trasmissione tv: K2

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Edizione italiana: non disponibile per home video

Sigle:

Sigle giapponesi

Opening

1: “1・2・3” by After the Rain (eps 1-31)

2: “1・2・3” by Nishikawa-kun to Kirisho (eps 32-49)

3: “1・2・3” by Karaage Shimai(eps 50-99)

4: “1・2・3” by Satoshi x Gou (eps 100-136)

Ending

4: “Supereffective Type” by Pokémon Music Club (eps 71-)

1: “1・2・3” by After the Rain

2: “Pokémon Shiritori (Pikachu Mew Ver.)” by Pokémon Music Club (eps 2-19)

3: “Pokémon Shiritori (Mew Zamazenta Ver.)” by Pokémon Music Club (eps 20-136)

Sigle italiane – le canzoni nostrane sono la traduzione delle sigle americane

1: “Il viaggio inizia qui” di Vitiello Amerigo Angelo, Gianluca Sambataro e Maria Teresa Cadeddu

2: “Per te viaggerò” di Gianluca Sambataro, Silvia Pinto e Maria Teresa Cadeddu

3: “Con te” di Marta Rossi

4: “Acchiappali tutti” di Gianluca Sambataro e Greta Gibelli

TRAMA

Ash sta per intraprendere l’ultima avventura a cui assisteremo, per diventare campione del mondo. Incontrerà Goh, un nuovo allenatore con un sogno: catturare Mew, e per farlo ha chiaro l’obiettivo di catturare tutti i Pokémon del mondo, dal momento che Mew conterrebbe il DNA di tutti loro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing Studio: Studio ASCI

Doppiatori italiani

Davide Garbolino – Ash Ketchum

Richard Benitez – Goh

Annalisa Longo – Ornella

Diego Baldoin – Professor Cerise

Elisa Giorgio – Cynthia

Emanuela Pacotto – Jessie

Simone D’Andrea – James

Pietro Ubaldi – Meowth

Francesca Bielli – Iris

Gea Riva – Fabia

Gianandrea Muià – Ren

Ludovica De Caro – Lucinda

Marco Benedetti – Dandel 1° voce

Mattia Bressan – Dandel 2° voce

Martina Tamburello – Chrysa

Massimo Di Benedetto – Gary

Mosè Singh – Gladio

Valentina Framarin – Chloe

OPERE RELATIVE

Anime, Serie tv:

In Giappone la saga è composta 8 serie (in corso), in Italia (e negli Usa, da dove derivano le edizione nostrane) state spezzettate con diversi titoli.

1- Pocket Monsters – 276 episodi

2- Pocket Monsters Advanced Generation – 192 episodi

3- Pocket Monsters Diamond & Pearl – 191 episodi

4- Pocket Monsters: Best Wishes! – 144 episodi

5- Pocket Monsters XY – 144 episodi

6- Pokemon Sole e Luna – 146 episodi

7- Pokemon Esplorazioni – 136 episodi

8- Pokemon Orizzonti – in corso

– Pokémon Chronicles – serie tv spinoff, creata negli Usa unendo diversi special dei Pokemon

Anime, Film d’animazione

1- Pokemon il film: Mew contro Mewtwo

2- Pokemon 2 la forza di uno

3- Pokémon 3 L’incantesimo degli Unown

4- Pokemon 4ever

5- Pokemon Heroes

6- Pokemon Jirachi Wish Maker

7- Pokémon: Destiny Deoxys

8- Pokémon: Lucario e il mistero di Mew

9- Pokémon Ranger e il Tempio del Mare

10- Pokèmon L’ascesa di Darkrai

11- Pokèmon: Giratina e il Guerriero dei Cieli

12- Pokémon: Arceus e il Gioiello della Vita

13- Pokémon: Il re delle illusioni Zoroark

14- Pokemon il film: Nero e Bianco

15- Pokèmon: Kyurem e il solenne spadaccino

16- Pokémon: Genesect e il risveglio della leggenda

17- Pokémon il film – Diancie e il bozzolo della distruzione

18- Pokémon: Hoopa e lo scontro epocale

19- Pokémon: Volcanion e la meraviglia meccanica

20- Pokémon: Scelgo te!

21- Il film Pokémon: In ognuno di noi

22- Pokémon: Mewtwo colpisce ancora – L’evoluzione

23- Il film Pokémon: I segreti della giungla

Anime, Oav/Special

– Pocket Monsters: Mewtwo! Ware wa koko ni ari

– Senritsu no Mirage Pokemon

– Pokemon: Megaevoluzione

– Pokemon Generazioni

– Pokemon: Le Origini

Manga

“Pokemon La Grande Avventura” (“Pokèmon Adventures” o “Pokèmon Special” in Giappone) il manga si divide in saghe, quasi tutte leggibili a se stanti (i numeri dei volumi sono gli originali giapponesi)

1- Capitolo Rosso, Verde & Blu (Vol 1-3)

2- Capitolo Giallo (Vol 4-7)

3- Capitolo Oro, Argento e Cristallo (Vol 8-14)

4- Capitolo Rubino e Zaffiro (Vol 15-22)

5- Capitolo Rosso Fuoco e Verde Foglia (Vol 23-25)

6- Capitolo Smeraldo (Vol 26-29)

7- Capitolo Diamante e Perla (Vol 30-38)

8- Capitolo Platino (Vol. 39-40)

9- Capitolo HeartGold & SoulSilver (Vol 41-42)

10- Capitolo Nero e Bianco (Vol 43-51)

11- Capitolo Nero e Bianco 2 (Vol 52-55)

12- Capitolo X & Y (Vol 56-61)

13- Capitolo Omega Ruby & Alpha Sapphire (Vol 62-64)

14- Capitolo Sword & Shield (Vol 65-…)

– Capitolo Sun & Moon – spinoff

– Darkrai Mission Story: Pokémon Ranger Vatonage – the Comic (4 capitoli mai edito in volume) – spinoof che si trovano nella stessa continuity di Pokémon Adventures, e sono ispirati ai giochi Pokèmon Rangers.

Altri Manga Pokèmon che segnalo (in verità sono oltre una 30ina, ma questi sono i principali)

– Il magico viaggio dei Pokémon

– Pokémon RéBURST

– Pokémon Battle Frontier

– How I Became a Pokémon Card

– Pokémon + Nobunaga’s Ambition: Ranse’s Color Picture Scroll (ispirati ai giochi Pokémon Conquest)

– Pokémon – The Legend of the Dragon King

– Phantom Thief Pokémon 7

– In cucina con i Pokemon

Live action

– Pokémon: Detective Pikachu film

Videogames

Serie principale

– Pocket Monster Midori (Pokemon Green) (Game Boy, 1996)

– Pokemon Rosso e Blu (Game Boy, 1998)

– Pokemon Giallo (Game Boy, 1998)

– Pokémon Oro e Argento (Game Boy Color, 1999)

– Pokémon Cristallo (Game Boy Color, 2000)

– Pokémon Rubino e Zaffiro (Game Boy Advance, 2002)

– Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia (Game Boy Advance, 2004)

– Pokémon Smeraldo (Game Boy Advance, 2004)

– Pokémon Diamante e Perla (Nintendo DS, 2006)

– Pokémon Platino (Nintendo DS, 2008)

– Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver (Nintendo DS, 2009)

– Pokémon Nero e Bianco (Nintendo DS, 2010)

– Pokémon Nero 2 e Bianco 2 (Nintendo DS, 2012)

– Pokémon X e Y (Nintendo 3DS, 2013)

– Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha (Nintendo 3DS, 2014)

– Pokémon Sole e Luna (Nintendo 3DS, 2016)

– Pokémon Ultrasole e Ultraluna (Nintendo 3DS, 2017)

– Pokémon Let’s Go, Pikachu! – Pokémon Let’s Go, Eevee! (Nintendo Switch, 2019)

– Pokémon Spada e Scudo (Nintendo Switch, 2019)

– Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente (Nintendo Switch, 2021)

– Leggende Pokémon: Arceus (Nintendo Switch, 2022)

– Pokémon Scarlatto e Violetto (Nintendo Switch, 2022)

Spin-off

– Pokémon Trading Card Game (Game Boy, 1998)

– Hey You, Pikachu! (Nintendo 64, 1998)

– Pokémon Snap (Nintendo 64, 1999)

– Pokémon Stadium (Nintendo 64, 1999)

– Pokemon Pinball (Game Boy Color, 1999)

– Pokémon Puzzle League (Nintendo 64, 2000)

– Pokémon Puzzle Challenge (Game Boy Color, 2000)

– Pokémon Stadium 2 (Nintendo 64, 2000)

– Pokemon Pinball: Rubino e Zaffiro (Game Boy Advance, 2003)

– Pokémon Colosseum (Nintendo GameCube, 2003)

– Pokémon Channel (Nintendo GameCube, 2003)

– Pokémon Box: Rubino e Zaffiro (Nintendo GameCube, 2003)

– Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Squadra Blu (Game Boy Advance e Nintendo DS, 2005)

– Pokémon Dash (Nintendo DS, 2005)

– Pokémon Trozei! (Nintendo DS, 2005)

– Pokémon XD: Tempesta Oscura (Nintendo GameCube, 2005)

– Pokémon Link! (Nintendo DS, 2005)

– Pokémon Ranger (Nintendo DS, 2006)

– Pokémon Battle Revolution (Wii, 2006)

– Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del Tempo e Esploratori dell’Oscurità (Nintendo DS, 2007)

– Pokémon Ranger: Ombre su Almia (Nintendo DS, 2008)

– My Pokémon Ranch (Wii, 2008)

– Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del Cielo (Nintendo DS, 2009)

– PokéPark Wii: La grande avventura di Pikachu (Wii, 2009)

– Pokémon Rumble (Wii, 2009)

– Pokémon Ranger: Tracce di Luce (Nintendo DS, 2010)

– Impara con Pokémon: Avventura tra i tasti (Nintendo DS, 2011)

– Super Pokémon Rumble (Nintendo 3DS, 2011)

– PokéPark 2: Il mondo dei desideri (Wii, 2011)

– Pokémon Conquest (Nintendo DS, 2012)

– Pokémon Mystery Dungeon: I portali sull’infinito (Nintendo 3DS, 2012)

– Pokémon Rumble U (Wii U, 2013)

– Pokémon Art Academy (Nintendo 3DS, 2014)

– Pokémon Link: Battle! (Nintendo 3DS, 2014)

– Pokémon Super Mystery Dungeon (Nintendo 3DS, 2015)

– Pokémon Rumble World (Nintendo 3DS, 2015)

– Pokkén Tournament (Wii U, 2015)

– Pokémon Shuffle (Nintendo 3DS, Android e iOS, 2015)

– Pokémon Picross (Nintendo 3DS, 2015)

– Detective Pikachu (Nintendo 3DS, 2016)

– Pokkén Tournament DX (Nintendo Switch, 2017)

– Pokemon Quest (Nintendo Switch, 2018)

– Pokémon Rumble Rush (Android e iOS, 2019)

– Pokémon Masters (Android e iOS, 2019)

– Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di soccorso DX (Nintendo Switch, 2020)

– New Pokémon Snap (Nintendo Switch, 2021)

– Pokémon Unite (Nintendo Switch, 2021)

Altri

– Pokémon mini (console portatile, 2001)

– Pokémon Battrio (Arcade, 2007)

– Pokédex 3D (Nintendo 3DS, 2011)

– Pokémon Tretta (Arcade, 2012)

– Camping Pokémon (Android e iOS, 2014)

– Pokkén Tournament (Arcade, 2015)

– Pokémon Duel (Android e iOS, 2016)

– Pokemon Go (Android e iOS, 2016)

– Pokémon: Magikarp Jump (Android e iOS, 2017)

