anime – RENAI BOUKUN (Love Tyrant) – di Atsushi Nigorikawa

SCHEDA

Titolo originale: Renai Boukun – (恋愛暴君)

Titolo internazionale: Love Tyrant – The very lovely tyrant of love

Genere: commedia romantica, harem, scolastico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata ep.: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: da aprile a giugno 2017

Rete tv giapponese: TV Tokyo, AT-X, BS Japan

Tratto: dal manga di Megane Mihoshi

Director: Atsushi Nigorikawa

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Mariko Ito

Music: Monaca

Studios: EMT Squared

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Love Tyrant

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Koi? de Ai? de Bōkun Desu!” by Wake Up, Girls!

Ending:

“‘Suki’ wo Oshiete” by SmileY inc.

Trailer



TRAMA

La vita dello studente Aino Seiji è destinata a essere sconvolta quando Guri, una strana ragazza con la passione per il cosplay, gli rivela di aver scritto per sbaglio il suo nome sul “Kiss Note”, un quaderno che ha la facoltà di far innamorare le persone.

Da quel momento in poi, oltre a dover affrontare una serie di situazioni sempre più surreali, dovrà fare i conti con Hiyama Akane, la studentessa più popolare della scuola, che si scopre provare forti sentimenti per lui tanto da sconfinare nell’ossessione e nella psicosi.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kensho Ono – Seiji Aino

Yoshino Aoyama – Guri

Manami Numakura – Akane Hiyama

Eri Kitamura – Tiara

Houchu Ohtsuka – God

Kenyuu Horiuchi – Stolas

Nobuyuki Hiyama – Coraly

Rie Takahashi – Akua Aino

Rina Satou – Ameisha Kichōgasaki

RECENSIONI

