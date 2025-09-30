anime – RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – di Goro Miyazaki

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sanzoku no Musume Ronja – (山賊の娘ローニャ)

Titolo internazionale: Ronja the Robber’s Daughter

Genere: serie tv – avventura

Rating: consigliato a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2015

Rete tv giapponese: NHK

Tratto: dal romanzo “Ronja. La figlia del brigante” di Astrid Lindgren.

Director: Goro Miyazaki

Series composition: Hiroyuki Kawasaki

Script: Hiroyuki Kawasaki

Character design: Katsuya Kondo

Music: Satoshi Takebe

Studios: Studio Ghibli, Polygon Pictures

Titolo in Italia: Ronja. La figlia del brigante

Anno di uscita in Italia: annunciato per fine 2025

Trasmissione Tv: annunciato dalla Rai

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione italiana: Rai

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

SIGLE GIAPPONESI

Opening Theme:

“Haru no Sakebi” by Aoi Teshima

Ending Theme:

“Player” by Mari Natsuki

Trailer inglese:



TRAMA

Ambientata in un immaginario Medioevo nordico, la storia segue la vita di Ronja, unica figlia di Lovisa e di Mattis, il capo di un gruppo di briganti. La sua nascita coincide con una tempesta, nella quale un fulmine spacca in due il castello dove vivono: un segno che preannuncia la duplice natura del mondo di Ronja, fatto di meraviglia e pericoli.

Circondata dall’affetto della banda di suo padre, la bambina cresce protetta ma anche incuriosita dalla grande foresta che circonda la fortezza. Quando diventa abbastanza grande, ottiene il permesso di esplorarla da sola, scoprendo un universo popolato da animali selvatici e creature leggendarie come spiriti, gnomi e streghe dei boschi.

Durante una delle sue avventure salva Birk, figlio del brigante rivale Borka. Nonostante l’odio e le lotte tra i due clan, Ronja e Birk stringono una profonda amicizia, mettendo in discussione le faide familiari e mostrando che è possibile vivere in armonia con la natura e con gli altri.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

DOPPIATORI GIAPPONESI

Haruka Shiraishi – Ronja

Atsuki Tani – Borka

Gōki Ogawa – Tjorm

Keiji Himeno – Lill-Klippen

Kenji Sugimura – Sturkas

Mika Doi – Undis

Reika Uyama – Birk

Rintarō Nishi – Tjegge

Saori Kato – Harpy

Shōichirō Akaboshi – Fjosok

Takaaki Seki – Mattis

