anime – RONJA LA FIGLIA DEL BRIGANTE – di Goro Miyazaki

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Sanzoku no Musume Ronja – (山賊の娘ローニャ)
Titolo internazionale: Ronja the Robber’s Daughter
Genere: serie tv – avventura
Rating: consigliato a tutti
Numero episodi: 26 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: 2015
Rete tv giapponese: NHK
Tratto: dal romanzo “Ronja. La figlia del brigante” di Astrid Lindgren.
Director: Goro Miyazaki
Series composition: Hiroyuki Kawasaki
Script: Hiroyuki Kawasaki
Character design: Katsuya Kondo
Music: Satoshi Takebe
Studios: Studio Ghibli, Polygon Pictures
Titolo in Italia: Ronja. La figlia del brigante
Anno di uscita in Italia: annunciato per fine 2025
Trasmissione Tv: annunciato dalla Rai
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione italiana: Rai
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
SIGLE GIAPPONESI
Opening Theme:
“Haru no Sakebi” by Aoi Teshima
Ending Theme:
“Player” by Mari Natsuki
Trailer inglese:
TRAMA
Ambientata in un immaginario Medioevo nordico, la storia segue la vita di Ronja, unica figlia di Lovisa e di Mattis, il capo di un gruppo di briganti. La sua nascita coincide con una tempesta, nella quale un fulmine spacca in due il castello dove vivono: un segno che preannuncia la duplice natura del mondo di Ronja, fatto di meraviglia e pericoli.
Circondata dall’affetto della banda di suo padre, la bambina cresce protetta ma anche incuriosita dalla grande foresta che circonda la fortezza. Quando diventa abbastanza grande, ottiene il permesso di esplorarla da sola, scoprendo un universo popolato da animali selvatici e creature leggendarie come spiriti, gnomi e streghe dei boschi.
Durante una delle sue avventure salva Birk, figlio del brigante rivale Borka. Nonostante l’odio e le lotte tra i due clan, Ronja e Birk stringono una profonda amicizia, mettendo in discussione le faide familiari e mostrando che è possibile vivere in armonia con la natura e con gli altri.
DOPPIATORI
DOPPIATORI GIAPPONESI
Haruka Shiraishi – Ronja
Atsuki Tani – Borka
Gōki Ogawa – Tjorm
Keiji Himeno – Lill-Klippen
Kenji Sugimura – Sturkas
Mika Doi – Undis
Reika Uyama – Birk
Rintarō Nishi – Tjegge
Saori Kato – Harpy
Shōichirō Akaboshi – Fjosok
Takaaki Seki – Mattis
