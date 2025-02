anime – S-RANK MONSTER NO BEHEMOTH DAKEDO – di Tetsuo Hirakawa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: S-Rank Monster no “Behemoth” dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet toshite Kurashitemasu – (Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます)

Titolo internazionale: I’m a Behemoth, an S-Ranked Monster, but Mistaken for a Cat, I Live as an Elf Girl’s Pet – Beheneko: The Elf-Girl’s Cat is Secretly an S-Ranked Monster!

Genere: serie tv – avventura, azione, commedia, ecchi, harem, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (riferimenti sessuali)

Numero episodi: 7 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: Sabato alle 22:30 (JST)

Trasmissione: Tokyo Mx

Tratto: Manga

Director: Tetsuo Hirakawa

Series Composition: Kanichi Kato

Character design: Tomoyuki Abe

Music: oni, Yūsuke Shirato

Studios: Zero-G, Saber Works

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Winds of Re:Sub.

Sigle:

Opening Theme

“Saijoukyuu no Kokoro” by Nonoka Oobuchi

Ending Theme

“Rimi” by Poka Poka Ion

Trailer



TRAMA

Un cavaliere muore e rinasce nel suo stesso mondo come behemoth, una delle creature più potenti. Ma è ancora un cucciolo, quindi sembra un normale gattino. Così viene adottato dalla bella elfa guerriera Aria, che adora (anzi, ha una vera mania!) per i gatti, e che gli dà il nome di Tama.

Così Tama inizia ad accompagnare Aria nelle sue avventure: aiutandola di nascosto con i suoi poteri, perché ha paura che lei lo abbandoni se scopre che è un mostro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Tasuku Hatanaka – Tama

Hinaki Yano – Aria

Ueda Hitomi – Stella

Kusunoki Tomori – Vulcan

RECENSIONI