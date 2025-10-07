anime – SANDA – di Tomohisa Shimoyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Sanda – (サンダ)

Titolo internazionale: Sanda

Genere: serie tv – azione, mistero, scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese:

Trasmissione: sabato alle 01:53 (JST)

Tratto: manga “Sanda“.

Director: Tomohisa Shimoyama

Series composition: Kimiko Ueno

Script: Kimiko Ueno

Character design: Masamichi Ishiyama

Music: Tomoyuki Tanaka

Studios: Science SARU

Titolo in Italia: Sanda

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Prime Video Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“Childlike Adults” by yama

Ending Theme:

“Diary” by Soushi Sakiyama

TRAMA

In un Giappone del prossimo futuro le stagioni sono impazzite e il tasso di natalità è crollato; i pochi bambini rimasti vengono trattati come tesori, cresciuti in collegi iperprotetti e controllati dagli adulti. In questo mondo asettico e freddo, persino Babbo Natale è diventato un simbolo proibito: considerato un pericolo per l’ordine pubblico, viene cancellato dalla memoria collettiva.

È in questo contesto che vive Sanda Kazushige, uno studente delle medie apparentemente normale. Ma durante una nevosa vigilia di Natale, la sua compagna di classe Shiori Fuyumura scopre un incredibile segreto: Sanda è un discendente di Babbo Natale! La ragazza gli chiede un solo favore — “Babbo Natale, per favore, trova la mia amica” — riferendosi alla sua migliore amica, Ichie Ono, misteriosamente scomparsa . Riuscirà Sanda a mantenere la promessa? Buon Natale a tutti!

DOPPIATORI

Edizione italiana

Studio di doppiaggio: Pumaisdue

Adattamento dialoghi: Rossa Caputo

Direzione del doppiaggio: Rossa Caputo

Assistente al doppiaggio: Jeanne Parlato

Studio di mixage: Pumaisdue

Doppiatori italiani

Emanuele Suarez – Kazushige Sanda

Stefano Thermes – Santa Claus

Gaia Bolognesi – Shiori Fuyumura

Lorenzo D’Agata – Hajime Mogi

Doppiatori giapponesi

Ayumu Murase – Kazushige Sanda

Hiroki Tōchi – Santa Claus

Umeka Shōji – Shiori Fuyumura