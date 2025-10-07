anime – SANDA – di Tomohisa Shimoyama

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Sanda – (サンダ)
Titolo internazionale: Sanda
Genere: serie tv – azione, mistero, scolastico, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese:
Trasmissione: sabato alle 01:53 (JST)
Tratto: manga “Sanda“.
Director: Tomohisa Shimoyama
Series composition: Kimiko Ueno
Script: Kimiko Ueno
Character design: Masamichi Ishiyama
Music: Tomoyuki Tanaka
Studios: Science SARU
Titolo in Italia: Sanda
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Prime Video Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
Opening Theme:
“Childlike Adults” by yama
Ending Theme:
“Diary” by Soushi Sakiyama
Trailer:
TRAMA
In un Giappone del prossimo futuro le stagioni sono impazzite e il tasso di natalità è crollato; i pochi bambini rimasti vengono trattati come tesori, cresciuti in collegi iperprotetti e controllati dagli adulti. In questo mondo asettico e freddo, persino Babbo Natale è diventato un simbolo proibito: considerato un pericolo per l’ordine pubblico, viene cancellato dalla memoria collettiva.
È in questo contesto che vive Sanda Kazushige, uno studente delle medie apparentemente normale. Ma durante una nevosa vigilia di Natale, la sua compagna di classe Shiori Fuyumura scopre un incredibile segreto: Sanda è un discendente di Babbo Natale! La ragazza gli chiede un solo favore — “Babbo Natale, per favore, trova la mia amica” — riferendosi alla sua migliore amica, Ichie Ono, misteriosamente scomparsa . Riuscirà Sanda a mantenere la promessa? Buon Natale a tutti!
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Edizione italiana
Studio di doppiaggio: Pumaisdue
Adattamento dialoghi: Rossa Caputo
Direzione del doppiaggio: Rossa Caputo
Assistente al doppiaggio: Jeanne Parlato
Studio di mixage: Pumaisdue
Doppiatori italiani
Emanuele Suarez – Kazushige Sanda
Stefano Thermes – Santa Claus
Gaia Bolognesi – Shiori Fuyumura
Lorenzo D’Agata – Hajime Mogi
Doppiatori giapponesi
Ayumu Murase – Kazushige Sanda
Hiroki Tōchi – Santa Claus
Umeka Shōji – Shiori Fuyumura
RECENSIONI