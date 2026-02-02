anime – SCARLET – di Mamoru Hosoda

3 3 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hateshi naki Scarlet – (果てしなきスカーレット)

Titolo internazionale: Scarlet

Genere: film d’animazione – fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: Novembre 2025

Durata: 112 minuti

Tratto: storia originale, creata dallo stesso regista

Director: Mamoru Hosoda

Series composition: Mamoru Hosoda

Character design: Jin Kim, Tadahiro Uesugi

Cgi Director: Ryo Horibe, Yohei Shimozawa

Music: Taisei Iwasaki

Studios: Studio Chizu

Titolo in Italia: Scarlet

Anno di uscita in Italia: Febbraio 2026, uscito al cinema, solo con audio giapponese sottotitolato (non doppiato in italiano)

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: no

Edizione italiana: Eagle Pictures, Sony Pictures Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Ending Theme:

“Hateshi naki” by Mana Ashida

Insert song:

“Shukusai no Uta” by Maya & Ayumu Matsuda

Trailer:



TRAMA

Scarlet è una principessa guerriera cresciuta in un regno medievale devastato dalla guerra. Quando suo padre viene assassinato dallo zio Claudius, che usurpa il trono, la ragazza giura vendetta. Ma le cose non vanno come previsto, e invece finisce in una misteriosa dimensione sospesa tra la vita e la morte, un mondo onirico dove tempo e spazio sembrano perdere significato.

Qui incontra un giovane infermiere proveniente dal nostro presente, la cui gentilezza ed empatia iniziano a scalfire la sua rabbia. Scarlet dovrà affrontare la scelta più difficile: restare prigioniera dell’odio o trovare un nuovo senso alla propria esistenza, oltre la vendetta.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Mana Ashida – Scarlet

Masaki Okada – Hijiri

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mamoru Hosoda presenti sul sito: