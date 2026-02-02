anime – SCARLET – di Mamoru Hosoda

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Hateshi naki Scarlet – (果てしなきスカーレット)
Titolo internazionale: Scarlet
Genere: film d’animazione – fantasy
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di uscita in Giappone: Novembre 2025
Durata: 112 minuti
Tratto: storia originale, creata dallo stesso regista
Director: Mamoru Hosoda
Series composition: Mamoru Hosoda
Character design: Jin Kim, Tadahiro Uesugi
Cgi Director: Ryo Horibe, Yohei Shimozawa
Music: Taisei Iwasaki
Studios: Studio Chizu
Titolo in Italia: Scarlet
Anno di uscita in Italia: Febbraio 2026, uscito al cinema, solo con audio giapponese sottotitolato (non doppiato in italiano)
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: no
Edizione italiana: Eagle Pictures, Sony Pictures Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
Ending Theme:
“Hateshi naki” by Mana Ashida
Insert song:
“Shukusai no Uta” by Maya & Ayumu Matsuda
Trailer:
TRAMA
Scarlet è una principessa guerriera cresciuta in un regno medievale devastato dalla guerra. Quando suo padre viene assassinato dallo zio Claudius, che usurpa il trono, la ragazza giura vendetta. Ma le cose non vanno come previsto, e invece finisce in una misteriosa dimensione sospesa tra la vita e la morte, un mondo onirico dove tempo e spazio sembrano perdere significato.
Qui incontra un giovane infermiere proveniente dal nostro presente, la cui gentilezza ed empatia iniziano a scalfire la sua rabbia. Scarlet dovrà affrontare la scelta più difficile: restare prigioniera dell’odio o trovare un nuovo senso alla propria esistenza, oltre la vendetta.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Doppiatori giapponesi
Mana Ashida – Scarlet
Masaki Okada – Hijiri
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Mamoru Hosoda presenti sul sito:
- Digimon Adventure Movie film d’animazione
- Digimon Adventure: Bokura no War Game! film d’animazione
- Digimon Adventure 3D film d’animazione
- Belle film d’animazione
- La ragazza che saltava nel tempo film d’animazione
- Mirai film d’animazione
- One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri film d’animazione
- Summer Wars film d’animazione
- The Boy and the Beast film d’animazione
- Wolf Children film d’animazione
RECENSIONI