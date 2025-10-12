anime – SEE YOU TOMORROW AT THE FOOD COURT – di Kazuomi Koga

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Food Court de, Mata Ashita. – (フードコートで、また明日。)

Titolo internazionale: See You Tomorrow at the Food Court

Genere: slice of life

Rating: consigliato a tutti

Numero episodi: 6 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: lunedì alle 22:30 (JST)

Tratto: manga

Director: Kazuomi Koga

Series composition: Jukki Hanada

Script: Jukki Hanada

Character design: Kyuta Sakai

Music: Kana Utatane

Studios: Atelier Pontdarc

Titolo in Italia: See You Tomorrow at the Food Court

Anno di uscita in Italia: Luglio 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in tv streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“Mikansei ni Matataite” by Oisicle Melonpan

Ending Theme:

“Tonariawase” by Wada (CV: Hiyori Miyazaki), Yamamoto (CV: Yoshino Aoyama)

Trailer:



TRAMA

Wada e Yamamoto non potrebbero sembrare più diverse: la prima è vista come una gyaru disinvolta e svogliata, la seconda come una studentessa modello seria e riservata. Ma dietro le apparenze si nascondono due ragazze molto diverse da come appaiono.

Wada è in realtà una gamer appassionata, nota per i suoi feroci insulti online, mentre Yamamoto trascorre il tempo libero studiando lingue straniere e meditando sull’universo e sul senso della vita. Nonostante (o forse proprio per) queste differenze, le due sono migliori amiche e ogni giorno si ritrovano al Food Court, il bar del centro commerciale, per chiacchierare di tutto e di niente.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Hiyori Miyazaki – Wada

Yoshino Aoyama – Yamamoto

