anime – SEE YOU TOMORROW AT THE FOOD COURT – di Kazuomi Koga

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Food Court de, Mata Ashita. – (フードコートで、また明日。)
Titolo internazionale: See You Tomorrow at the Food Court
Genere: slice of life
Rating: consigliato a tutti
Numero episodi: 6 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: lunedì alle 22:30 (JST)
Tratto: manga
Director: Kazuomi Koga
Series composition: Jukki Hanada
Script: Jukki Hanada
Character design: Kyuta Sakai
Music: Kana Utatane
Studios: Atelier Pontdarc
Titolo in Italia: See You Tomorrow at the Food Court
Anno di uscita in Italia: Luglio 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in tv streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
Opening Theme:
“Mikansei ni Matataite” by Oisicle Melonpan
Ending Theme:
“Tonariawase” by Wada (CV: Hiyori Miyazaki), Yamamoto (CV: Yoshino Aoyama)
Trailer:
TRAMA
Wada e Yamamoto non potrebbero sembrare più diverse: la prima è vista come una gyaru disinvolta e svogliata, la seconda come una studentessa modello seria e riservata. Ma dietro le apparenze si nascondono due ragazze molto diverse da come appaiono.
Wada è in realtà una gamer appassionata, nota per i suoi feroci insulti online, mentre Yamamoto trascorre il tempo libero studiando lingue straniere e meditando sull’universo e sul senso della vita. Nonostante (o forse proprio per) queste differenze, le due sono migliori amiche e ogni giorno si ritrovano al Food Court, il bar del centro commerciale, per chiacchierare di tutto e di niente.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Hiyori Miyazaki – Wada
Yoshino Aoyama – Yamamoto
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Kazuomi Koga presenti sul sito:
- Rent-A-Girlfriend serie tv, anime
- TenPuru serie tv, anime
RECENSIONI