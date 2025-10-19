anime – SPY X FAMILY 3 – di Yukiko Imai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Spy x Family 3 – (スパイファミリー 3)

Titolo internazionale: Spy x Family 3

Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga di “Spy X Family” di Tatsuya Endo.

Director: Yukiko Imai

Series Composition: Rino Yamazaki

Character design: Kazuaki Shimada

Music: Makoto Miyazaki ((K)NoW_NAME), Shuhei Mutsuki ((K)NoW_NAME)

Studios: Wit Studio, CloverWorks

Titolo in Italia: Spy X Family 3

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll.it o sottotitolato o prossimamente anche doppiato in italiano

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“Hi wo Mamoru” by SPITZ

Ending Theme:

“Actor” by Lilas Ikuta

Trailer originale



TRAMA

Trama qua sotto priva di spoiler.

La terza stagione continua le avventure della famiglia Forger — l’agente segreto Loid, l’assassina sotto copertura Yor, la piccola telepate Anya e l’affettuoso cane precognitivo Bond — tra nuove missioni, imprevisti e momenti di vita quotidiana.

Anya è più determinata che mai a guadagnarsi nuove “Stella” all’Accademia Eden, per avvicinare una figura politica di rilievo al fine di completare l’Operazione Strix. A complicare tutto però, fa il suo ingresso la temuta professoressa Tonitrus Bolt, inflessibile e pronta a distribuire severi demeriti che rischiano di compromettere la carriera di Anya… e la copertura dell’intera famiglia.

Nel frattempo, un intenso flashback svela finalmente il passato di Loid e le origini della sua vita da spia, aggiungendo nuove sfumature alla doppia identità dell’agente Twilight.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Mattia Bressan – Loid Forger

Valentina Pallavicino – Anya Forger

Elisa Giorgio – Yor Forger

Doppiatori giapponesi

Takuya Eguchi – Loid Forger

Atsumi Tanezaki – Anya Forger

Saori Hayami – Yor Forger

Hiroyuki Yoshino – Franky Franklin

Kazuhiro Yamaji – Henry Henderson

Yuko Kaida – Sylvia Sherwood

