anime – SPY X FAMILY 3 – di Yukiko Imai

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Spy x Family 3 – (スパイファミリー 3)
Titolo internazionale: Spy x Family 3
Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: TV Tokyo
Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)
Tratto: dal manga di “Spy X Family” di Tatsuya Endo.
Director: Yukiko Imai
Series Composition: Rino Yamazaki
Character design: Kazuaki Shimada
Music: Makoto Miyazaki ((K)NoW_NAME), Shuhei Mutsuki ((K)NoW_NAME)
Studios: Wit Studio, CloverWorks
Titolo in Italia: Spy X Family 3
Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll.it o sottotitolato o prossimamente anche doppiato in italiano
Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)
Sigle
Opening Theme:
“Hi wo Mamoru” by SPITZ
Ending Theme:
“Actor” by Lilas Ikuta
Trailer originale
TRAMA
Trama qua sotto priva di spoiler.
La terza stagione continua le avventure della famiglia Forger — l’agente segreto Loid, l’assassina sotto copertura Yor, la piccola telepate Anya e l’affettuoso cane precognitivo Bond — tra nuove missioni, imprevisti e momenti di vita quotidiana.
Anya è più determinata che mai a guadagnarsi nuove “Stella” all’Accademia Eden, per avvicinare una figura politica di rilievo al fine di completare l’Operazione Strix. A complicare tutto però, fa il suo ingresso la temuta professoressa Tonitrus Bolt, inflessibile e pronta a distribuire severi demeriti che rischiano di compromettere la carriera di Anya… e la copertura dell’intera famiglia.
Nel frattempo, un intenso flashback svela finalmente il passato di Loid e le origini della sua vita da spia, aggiungendo nuove sfumature alla doppia identità dell’agente Twilight.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Doppiatori italiani
Mattia Bressan – Loid Forger
Valentina Pallavicino – Anya Forger
Elisa Giorgio – Yor Forger
Doppiatori giapponesi
Takuya Eguchi – Loid Forger
Atsumi Tanezaki – Anya Forger
Saori Hayami – Yor Forger
Hiroyuki Yoshino – Franky Franklin
Kazuhiro Yamaji – Henry Henderson
Yuko Kaida – Sylvia Sherwood
OPERE RELATIVE
Manga
– Spy X Family – opera capostipite
Anime
– Spy x Family – serie tv – opera di animazione capostipite
– Spy x Family parte 2 – serie tv
– Spy x Family 2 – serie tv
– Spy x Family 3 – serie tv
– Spy x Family Code: White – film d’animazione
Light Novel
– Spy X Family: Ritratto di famiglia
RECENSIONI