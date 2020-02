anime – STARZINGER – di Kazumi Fukushima, Kozo Morishita, Yugo Serikawa

A cura di Anne

Titolo originale: Science Fiction Saiyuki Starzinger – (SF Saiyuki Starzinger – SF西遊記 スタージンガー)

Titolo internazionale: Spaceketeers

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 73 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1978

Tratto: storia originale, anche se ispirata da una leggenda, creata da Leiji Matsumoto

Director: Kazumi Fukushima, Kozo Morishita, Yugo Serikawa

Chief Director: Yūgo Serikawa

Series Composition: Tatsuo Tamura

Character design:

Music: Shunsuke Kikuchi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Starzinger

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione in tv: reti locali, Tmc, Junior Tv, e in tempi più recenti sul canale Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle:

Opening Theme:

1: “Starzinger no Uta” by Isao Sasaki and Koorogi ’73

2: “Uchuu no Senshi Starzinger” by Isao Sasaki and Kamiyo Youth Chorus

3: “Bokura no Starzinger” by Isao Sasaki & Columbia Yurika Gokai

Ending Theme:

1: “Hime no Tame nara” by Koorogi ’73

2: “Hoshi ni Negai o” by Mitsuko Horie

Sigla italiana

“Starzinger” di Superobots

TRAMA

“Starzinger” è la trasposizione fantascientifica di uno dei più conosciuti miti cinesi, “Saiyuki il viaggio verso l’occidente“. Al posto del monaco protagonista abbiamo una principessa guerriera spaziale, Aurora, con i suoi tre compagni che qua sono cyborg: Coog, Hakka e Gorgo.

Invece che recarsi in Occidente; i quattro devono raggiungere il Grande Pianeta, e ripristinare l’Energia Galattica che salverà il loro mondo; dando così via ad una grande avventura.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Eva Ricca – Principessa Aurora

Gioacchino Maniscalco – Jan Coog

Elia Iozzi – Don Hakka

Stefano Carraro – Gorgo

Francesca Bregni – Kitty

Luca Ernesto Mellina – Professore

Paola Del Bosco – Bel Ami

OPERE RELATIVE

Anime

– Science Fiction Saiyuki Starzinger – movie

