anime – STELLA NO MAHOU (Magic of Stella) – di Shinya Kawatsura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Stella no Mahou – (ステラのまほう)

Titolo internazionale: Magic of Stella

Genere: serie tv – commedia, scolastico, videogames

Target: seinen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: At-x

Trasmissione: lunedì alle 22:30 (JST)

Tratto: dal manga “Stella no Mahou” di cloba.U.

Director: Shinya Kawatsura

Series Composition: Fumihiko Shimo

Script: Fumihiko Shimo

Character design: Hideki Furukawa

Music: Masakazu Sato

Studios: SILVER LINK.

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“God Save The Girls” by Shino Shimoji

Ending

“Yonaka Jikaru” by Maria Naganawa & Ryōko Maekawa

TRAMA

Tamaki Honda sta iniziando il liceo, e alla cerimonia di ammissione gira tra le varie bancarelle dei club scolastici per decidere a quale iscriversi. Anche se non è appassionata di videogiochi, rimane colpita dal Club SNS – il quale si occupa di creare dei Doujinshi Games (giochi auto pubblicati) – anche perchè le ragazze che lo gestiscono sono molto simpatiche. Riuscirà ad ambientarsi anche se non sa nulla dell’argomento?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Maria Naganawa – Tamaki Honda

Aoi Yūki – Kayo Fujikawa

Ari Ozawa – Ayame Seki

Ayaka Imamura – Minaha Iino

Rie Murakawa – Shiina Murakami

Ryōko Maekawa – Yumine Fuda

OPERE RELATIVE

Manga

– Stella no Mahou

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shinya Kawatsura presenti sul sito:

RECENSIONI