anime – SUGAR APPLE FAIRY TALE 2 – di Youhei Suzuki

Titolo originale: Sugar Apple Fairy Tale 2 – (シュガーアップル・フェアリーテイル2)

Titolo internazionale: Sugar Apple Fairy Tale part 2

Genere: serie tv – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – Settembre 2023

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 21:30 (JST)

Tratto: da una serie di Light novel.

Director: Youhei Suzuki

Series Composition: Seishi Minakami

Character design: Haruko Iizuka

Music: Hinako Tsubakiyama

Studios: J.C.Staff

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Sugar Apple Fairy Tale (assieme alla prima stagione)

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Surprise” by Rei Nakashima

Ending

“door” by Nao Tōyama

TRAMA

Leggeri spoiler sul finale della prima stagione.

Arrivata alla capitale, come promesso Anne ha liberato la fata maschio Shall, ma lui ha deciso di rimanere con lei. Nonostante questo, le loro strade si sono poi divise, e nel modo peggiore. Ma la ragazza non è tipo da arrendersi, e vuole sia continuare la strada da Maestra dello Zucchero, sia salvare il suo amico (che è più di un amico!) da Bridget.

Il primo passo è entrare nel Paige Workshop, dove l’aspettano diverse prove.

I due torneranno assieme?

DOPPIATORI

Yuka Nukui – Anne Halford

Masaaki Mizunaka – Shall Fen Shall

Aya Yamane – Cathy

Ayumi Mano – Bridget Page

Kazuyuki Okitsu – Elliot Collins

Minori Suzuki – Benjamin

Reiji Kaw-hima – Jonas Ander

Rie Takah-hi – Mythril Lid Pod

Takuma Ter-hima – Catt

Tomoaki Maeno – Hugh Mercury

Yūto Uemura – Keith Powell

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Sugar Apple Fairy Tale

Anime

– Sugar Apple Fairy Tale – serie tv – prequel

Manga

– Sugar Apple Fairy Tale

RECENSIONI