anime – TAKOPI’S ORIGINAL SIN – di Shinya Iino

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Takopii no Genzai – (タコピーの原罪)

Titolo internazionale: Takopi’s Original Sin

Genere: oav – drammatico, fantascienza, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto – attenzione, serie non adatta a un pubblico sensibile: presenza di abusi su bambini, violenza psicologica, e menzioni al suicidio

Numero episodi: 1 oav (in corso) – previsti 6 oav – il primo episodio dura 38 minuti, gli altri 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2025

Tratto: manga

Director: Shinya Iino

Series Composition: Shinya Iino

Script: Shinya Iino

Character design: Keita Nagahara

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: Enishiya

Titolo in Italia: Takopi’s Original Sin

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Happy Lucky Chappy” by ano

Ending Theme:

“Glass no Sen” by Tele

Trailer



TRAMA

Un piccolo alieno rosa, simile a un polipo, arriva sulla Terra con una missione: diffondere la felicità grazie ai suoi gadget fantascientifici. La prima persona che incontra è Shizuka, una bambina che avrebbe davvero bisogno di positività. Vittima di bullismo, abbandonata da entrambi i genitori e costretta a cavarsela da sola, Shizuka vive una quotidianità dura e piena di solitudine.

Takopi – così lo battezza la bambina – non comprende però la crudeltà e la tristezza degli esseri umani: sul suo pianeta, questi sentimenti non esistono. E proprio la sua innocente ingenuità rischia di trasformarsi in insensibilità. Finendo per innescare una catena di eventi tragici.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Kurumi Mamiya – Takopi

Reina Ueda – Shizuka Kuze

Anna Nagase – Azuma

Konomi Kohara – Marina

OPERE RELATIVE

Manga

– Takopi’s Original Sin

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shinya Iino presenti sul sito:

Dr. Stone serie tv, anime

RECENSIONI