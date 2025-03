anime – TANSOR 5: avventura nella scienza – di Takao Yotsuji

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Kagaku Bouken-tai Tansar 5 – (科学冒険隊タンサー5)

Titolo internazionale: Scientific Adventure Team Tansar 5

Genere: serie tv – avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 34 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1979

Rete tv giapponese: Tokyo Channel 12

Tratto: Storia originale

Director: Takao Yotsuji

Series Composition: Sukehiro Tomita

Character design: Mitsuru Suzuki

Music: Goro Ohmi

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Tansor 5 – Avventura nella scienza

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione tv: Canale 5, canali regionali, Universe

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: non disponibile

Sigle:

Sigle giapponesi

“Tansar 5 no Team” by Billy Yamaguchi

“Warikirenakute” by Billy Yamaguchi

Sigle italiane

“Tansor 5” di Luigi Albertelli

“Tansor 5” di Santo Verduci – utilizzata per le trasmissioni su Universe

TRAMA

A bordo della nave ipertecnologica Tansor 5, in grado di viaggiare indietro nel tempo, cinque ragazzi indagano sui grandi misteri della civiltà umana: Stonehenge, Nazca, le Piramidi, Babilonia, le civiltà di Mu e di Atlantide…

Nota: Tansor 5 era un misto tra animazione e telefilm. Le scene con i personaggi erano animate, mentre le riprese all’esterno erano fatte con modellini in scala.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Ryu – Luca Dal Fabbro

Daichi – Marco Guadagno

Rui – Susanna Fassetta

Yumeto – Christian Fassetta

Hajime – Massimo Corizza

Joni – Oreste Baldini

Comandante – Giancarlo Padoan

Voce narrante – Erasmo Lo Presto

