anime – TEKKAMAN: Il Cavaliere dello Spazio – di Hiroshi Sasagawa, Hisayuki Toriumi

SCHEDA

Titolo originale: Uchuu no Kishi Tekkaman – ( 宇宙の騎士テッカマン)

Titolo internazionale: Tekkaman the Space Knight

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, mecha, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1975

Tratto: Storia originale

Director: Hiroshi Sasagawa, Hisayuki Toriumi

Series Composition: Ippei Kuri, Kenji Yoshida, Tatsuo Yoshida

Character design: Yoshitaka Amano

Mechanical design: Kunio Okawara

Music: Bob Sakuma

Studios: Tatsunoko Production

Titolo in Italia: Tekkaman – Il Cavaliere dello Spazio

Anno di pubblicazione in Italia: 1980

Trasmissione tv: canali regionali

Trasmissione tv online: Prime Video, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Dynit, edito in home video in Dvd e Bluray in versione restaurata

Sigle:

Giapponesi

“Tekkaman no Uta” by Ichiro Mizuki

“Space Knight no Uta” by Ichiro Mizuki

Italiane

“Tekkaman” di I Micronauti

TRAMA

A causa di un disastro causato dagli stessi umani, la Terra ha solo più tre anni di vita. Viene così creato il Centro Sviluppo Spazio, con il compito di cercare un nuovo pianeta abitabile. Il professor Amachi, capo del progetto, decide di affidare a George Minami il robot Pegas, con il quale il giovane diventa in grado di trasformarsi in Tekkaman, dotato di poteri soprannaturali e armato di una lancia spaziale. Il mecha si ritroverà a dover combattere contro gli alieni di Waldaster, arrivati sul nostro pianeta per invaderlo, e che attaccano proprio il Centro. In modo inaspettato, George avrà anche l’aiuto di altri alieni…

Nota: In origine, la serie avrebbe dovuto comporsi di 52 episodi, ma fu interrotta alla 26ª puntata; pertanto essa è priva di un vero e proprio finale.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

George Minami/Tekkaman – Sandro Acerbo

Hiromi Amachi – Isabella Pasanisi

Dott. Hamachi – Luciano De Ambrosis

Andro Umeda – Piero Tiberi

Mutan – Deddi Savagnone

Dobrai – Gianni Marzocchi

Rambos – Vittorio Stagni

Brai – Sergio Fiorentini

Billy – Mauro Gravina

Karen – Anna Rita Pasanisi

Pegas – Marcello Prando

OPERE RELATIVE

Anime:

– Teknoman – serie tv

– Teknoman II – oav

– Teknoman Special – oav

