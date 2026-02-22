anime – TEMPLE E TAMTAM – di Seitaro Hara

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Fuusen Shoujo Temple-chan – (風船少女テンプルちゃん)

Titolo internazionale: Temple the Balloonist

Genere: serie tv – avventura, musica

Rating: consigliato a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1979

Rete tv giapponese: Tokyo Channel 12

Tratto: storia originale

Director: Seitaro Hara

Studios: Tatsunoko Production

Titolo in Italia: Temple e TamTam

Anno di uscita in Italia: sconosciuta, ma probabilmente nel 1980

Trasmissione Tv: reti private

Disponibilità Tv in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione italiana: dato non disponibile

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

SIGLE GIAPPONESI

Opening Theme

“Bokura wa Tabi no Ongakutai” by Young Fresh, Kumiko Oosugi

Ending Theme

“Fuusen Shoujo Temple-chan” by Young Fresh, Kumiko Oosugi

SIGLA ITALIANA

“Temple e TamTam” di Tamtam

TRAMA

Una serie musicale pensata per i più piccoli, trasmessa in Italia esclusivamente da emittenti televisive private (immagino la ricordino anche in pochi!).

Temple è una bambina piena di entusiasmo, con un grande sogno: diventare un giorno una vera majorette.

La sua vita tranquilla viene però stravolta quando, per caso, sale su una mongolfiera e si ritrova coinvolta in una violenta tempesta che la separa dai genitori e dalla sua casa.

Sola e spaventata, Temple incontra Tam-Tam, un batterista gentile e stravagante, accompagnato da un gruppo di amici animali parlanti (un gatto, un topo, un’oca e persino una nuvoletta) tutti accomunati dalla passione per la musica.

Insieme, tra melodie allegre e incontri bizzarri, i nuovi amici aiutano Temple a non perdere il sorriso mentre intraprende un lungo viaggio alla ricerca della strada di casa.

DOPPIATORI

Dubbing Director: Antonia Forlani

Dubbing: Edizioni Miguel

Ilaria Stagni – Tam Tam

Laura Boccanera – Temple

Antonia Forlani – Madre di Temple

Fabio Boccanera – Fatti

Massimo Dapporto – Dodo

Rita Baldini – Ciuppitopo

Sandro Pellegrini – Ghettianatra

