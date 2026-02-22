anime – TEMPLE E TAMTAM – di Seitaro Hara

Scheda a cura di Sophitia.
SCHEDA
Titolo originale: Fuusen Shoujo Temple-chan – (風船少女テンプルちゃん)
Titolo internazionale: Temple the Balloonist
Genere: serie tv – avventura, musica
Rating: consigliato a tutti
Numero episodi: 26 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: 1979
Rete tv giapponese: Tokyo Channel 12
Tratto: storia originale
Director: Seitaro Hara
Studios: Tatsunoko Production
Titolo in Italia: Temple e TamTam
Anno di uscita in Italia: sconosciuta, ma probabilmente nel 1980
Trasmissione Tv: reti private
Disponibilità Tv in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione italiana: dato non disponibile
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle
SIGLE GIAPPONESI
Opening Theme
“Bokura wa Tabi no Ongakutai” by Young Fresh, Kumiko Oosugi
Ending Theme
“Fuusen Shoujo Temple-chan” by Young Fresh, Kumiko Oosugi
SIGLA ITALIANA
“Temple e TamTam” di Tamtam
TRAMA
Una serie musicale pensata per i più piccoli, trasmessa in Italia esclusivamente da emittenti televisive private (immagino la ricordino anche in pochi!).
Temple è una bambina piena di entusiasmo, con un grande sogno: diventare un giorno una vera majorette.
La sua vita tranquilla viene però stravolta quando, per caso, sale su una mongolfiera e si ritrova coinvolta in una violenta tempesta che la separa dai genitori e dalla sua casa.
Sola e spaventata, Temple incontra Tam-Tam, un batterista gentile e stravagante, accompagnato da un gruppo di amici animali parlanti (un gatto, un topo, un’oca e persino una nuvoletta) tutti accomunati dalla passione per la musica.
Insieme, tra melodie allegre e incontri bizzarri, i nuovi amici aiutano Temple a non perdere il sorriso mentre intraprende un lungo viaggio alla ricerca della strada di casa.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Dubbing Director: Antonia Forlani
Dubbing: Edizioni Miguel
Ilaria Stagni – Tam Tam
Laura Boccanera – Temple
Antonia Forlani – Madre di Temple
Fabio Boccanera – Fatti
Massimo Dapporto – Dodo
Rita Baldini – Ciuppitopo
Sandro Pellegrini – Ghettianatra
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Seitaro Hara presenti sul sito:
- Blue Bink serie tv, anime
- Gigi la trottola serie tv, anime
- Le nuove avventure di Pinocchio serie tv, anime
- Muteking serie tv, anime
RECENSIONI