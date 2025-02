anime – THE DAILY LIFE OF A MIDDLE-AGED ONLINE SHOPPER IN ANOTHER WORLD – di Yoshihide Yuzumi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Around 40 Otoko no Isekai Tsuuhan – (アラフォー男の異世界通販)

Titolo internazionale: The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World

Genere: serie tv – avventura, fantasy, harem, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 21:00 (JST)

Tratto: Manga

Director: Yoshihide Yuzumi

Series Composition: Masanao Akahoshi

Character design: Hiroyuki Moriguchi

Music: Kujira Yumemi

Studios: East Fish Studio

Titolo in Italia: The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening

“GIVE & TAKE” by Asaka

Ending

“Aikurafuto” by Kiminone

Trailer



TRAMA

Kenichi, un uomo di 38 anni, si ritrova per caso in un altro mondo. Disperso in una foresta senza cibo o acqua scopre la sua abilità: accedere ad un enorme negozio online dove può acquistare quasi di tutto.

Il primo passo per una vita tranquilla è quello di arricchirsi sfruttando la sua abilità.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junichi Suwabe – Kenichi

Kaede Hondo – Primura

Misaki Kuno – Anemone

Miyu Tomita – Myarey

Yū Kobayashi – Nyamena

