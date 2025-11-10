anime – THE DARK HISTORY OF THE REINCARNATED VILLAINESS – di Hiroaki Sakurai

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Tensei Akujo no Kuro Rekishi – (転生悪女の黒歴史)
Titolo internazionale: The Dark History of the Reincarnated Villainess – The Reincarnated Villainess’ Dark History
Genere: commedia, fantasy, sentimentale, isekai
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 6 (in corso) – previsti 12
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: TV Tokyo
Trasmissione: giovedì alle 00:00 (JST)
Tratto: Manga
Director: Hiroaki Sakurai
Series composition: Mitsutaka Hirota
Script: Mitsutaka Hirota, Sayuri Oba
Character design: Tomoyo Sawada
Music: Ryūichi Takada
Studios: Studio Deen
Titolo in Italia: The Dark History of the Reincarnated Villainess
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening:
“Black Flame” by KID PHENOMENON
Ending:
“Regene” by Zerofrom
Trailer:
TRAMA
Satou Konoha quando era una studentessa delle medie riempiva quaderni di fanfiction drammatiche e piene di cliché, che chiamava orgogliosamente *“Dark History”. Anni dopo, ormai adulta e immersa nella routine da impiegata, ritrova per caso i suoi vecchi scritti… pochi istanti prima di morire in un incidente.
Quando riapre gli occhi, Konoha scopre di essersi reincarnata nel mondo della sua stessa opera, ma nel ruolo peggiore possibile: quello della villainess Iana, l’antagonista crudele destinata a una fine tragica!
Per sopravvivere, dovrà destreggiarsi tra personaggi e trame che lei stessa ha creato — un mondo pieno di eccessi, eroi melodrammatici e amori disastrosi, creati da una mente adolescente — cercando disperatamente di riscrivere il proprio destino prima che la storia segua il copione originale.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Yoshino Aoyama – Iana Magnolia/Satou Konoha
M.A.O – Konoha Magnolia
Makoto Furukawa – Gilford Dandelion
Shōhei Komatsu – Sol Nemophyra
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Hiroaki Sakurai presenti sul sito:
- Il Giocattolo dei Bambini serie tv, anime
- Maid-sama! serie tv, anime
- Les Misérables – Il Cuore di Cosette serie tv, anime
- Machikado Mazoku serie tv, anime
- Piace: Watashi no Italian serie tv, anime
- Sweet Valerian serie tv, anime
- Ufo Baby serie tv, anime
RECENSIONI