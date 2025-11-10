anime – THE DARK HISTORY OF THE REINCARNATED VILLAINESS – di Hiroaki Sakurai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tensei Akujo no Kuro Rekishi – (転生悪女の黒歴史)

Titolo internazionale: The Dark History of the Reincarnated Villainess – The Reincarnated Villainess’ Dark History

Genere: commedia, fantasy, sentimentale, isekai

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 (in corso) – previsti 12

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: giovedì alle 00:00 (JST)

Tratto: Manga

Director: Hiroaki Sakurai

Series composition: Mitsutaka Hirota

Script: Mitsutaka Hirota, Sayuri Oba

Character design: Tomoyo Sawada

Music: Ryūichi Takada

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: The Dark History of the Reincarnated Villainess

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening:

“Black Flame” by KID PHENOMENON

Ending:

“Regene” by Zerofrom

Trailer:



TRAMA

Satou Konoha quando era una studentessa delle medie riempiva quaderni di fanfiction drammatiche e piene di cliché, che chiamava orgogliosamente *“Dark History”. Anni dopo, ormai adulta e immersa nella routine da impiegata, ritrova per caso i suoi vecchi scritti… pochi istanti prima di morire in un incidente.

Quando riapre gli occhi, Konoha scopre di essersi reincarnata nel mondo della sua stessa opera, ma nel ruolo peggiore possibile: quello della villainess Iana, l’antagonista crudele destinata a una fine tragica!

Per sopravvivere, dovrà destreggiarsi tra personaggi e trame che lei stessa ha creato — un mondo pieno di eccessi, eroi melodrammatici e amori disastrosi, creati da una mente adolescente — cercando disperatamente di riscrivere il proprio destino prima che la storia segua il copione originale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yoshino Aoyama – Iana Magnolia/Satou Konoha

M.A.O – Konoha Magnolia

Makoto Furukawa – Gilford Dandelion

Shōhei Komatsu – Sol Nemophyra

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hiroaki Sakurai presenti sul sito: