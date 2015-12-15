anime – THE FRAGRANT FLOWER BLOOMS WITH DIGNITY – di Miyuki Kuroki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kaoru Hana wa Rin to Saku – (薫る花は凛と咲く)

Titolo internazionale: The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Miyuki Kuroki

Series composition: Rino Yamazaki

Script: Honoka Kato, Rino Yamazaki

Character design: Kōhei Tokuoka

Music: Moeki Harada

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Anno di uscita in Italia: Settembre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: Netflix, sub ita – dal 07 Settembre

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Opening Theme:

“Manazashi wa Hikari” by Tatsuya Kitani

Ending Theme:

“Hare no Hi ni” by Reira Ushio

Trailer:



TRAMA

Nonostante siano vicine, la scuola superiore pubblica Chidori e l’accademia privata femminile Kikyo sembrano appartenere a due universi opposti. La prima è nota per gli studenti ribelli e turbolenti, la seconda per l’eleganza e l’alta reputazione delle sue alunne. Tra i due istituti non scorre buon sangue, e i pregiudizi sono forti da entrambe le parti.

Rintarou Tsumugi, studente di Chidori, ha un aspetto minaccioso che spesso induce chi lo incontra ad allontanarsi. In realtà, dietro il suo volto duro, si nasconde un ragazzo dolce che ama trascorrere il tempo con gli amici e che, di nascosto, aiuta nella pasticceria di famiglia.

Ed è proprio lì che incontra Kaoruko Waguri, una ragazza solare e gentile della Kikyo, che non si lascia intimorire dal suo aspetto e anzi lo considera una persona dal cuore buono. Tra i due nasce un legame spontaneo e tenero, ma segnato da un ostacolo difficile da superare: la loro appartenenza a scuole rivali, divise da pregiudizi e diffidenze reciproche.

DOPPIATORI

Rintarō Tsumugi – Yoshinori Nakayama

Kaoruko Waguri – Honoka Inoue

Shōhei Usami – Kikunosuke Toya

Saku Natsusawa – Kōki Uchiyama

Ayato Yorita – Hiiro Ishibashi

Subaru Hoshina – Aya Yamane