anime – THE FRAGRANT FLOWER BLOOMS WITH DIGNITY – di Miyuki Kuroki

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Kaoru Hana wa Rin to Saku – (薫る花は凛と咲く)
Titolo internazionale: The Fragrant Flower Blooms With Dignity
Genere: serie tv – scolastico, sentimentale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: in corso (previsti 13)
Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: domenica alle 00:30 (JST)
Tratto: Manga
Director: Miyuki Kuroki
Series composition: Rino Yamazaki
Script: Honoka Kato, Rino Yamazaki
Character design: Kōhei Tokuoka
Music: Moeki Harada
Studios: CloverWorks
Titolo in Italia: The Fragrant Flower Blooms With Dignity
Anno di uscita in Italia: Settembre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: Netflix, sub ita – dal 07 Settembre
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Opening Theme:
“Manazashi wa Hikari” by Tatsuya Kitani
Ending Theme:
“Hare no Hi ni” by Reira Ushio
Trailer:
TRAMA
Nonostante siano vicine, la scuola superiore pubblica Chidori e l’accademia privata femminile Kikyo sembrano appartenere a due universi opposti. La prima è nota per gli studenti ribelli e turbolenti, la seconda per l’eleganza e l’alta reputazione delle sue alunne. Tra i due istituti non scorre buon sangue, e i pregiudizi sono forti da entrambe le parti.
Rintarou Tsumugi, studente di Chidori, ha un aspetto minaccioso che spesso induce chi lo incontra ad allontanarsi. In realtà, dietro il suo volto duro, si nasconde un ragazzo dolce che ama trascorrere il tempo con gli amici e che, di nascosto, aiuta nella pasticceria di famiglia.
Ed è proprio lì che incontra Kaoruko Waguri, una ragazza solare e gentile della Kikyo, che non si lascia intimorire dal suo aspetto e anzi lo considera una persona dal cuore buono. Tra i due nasce un legame spontaneo e tenero, ma segnato da un ostacolo difficile da superare: la loro appartenenza a scuole rivali, divise da pregiudizi e diffidenze reciproche.
DOPPIATORI
Rintarō Tsumugi – Yoshinori Nakayama
Kaoruko Waguri – Honoka Inoue
Shōhei Usami – Kikunosuke Toya
Saku Natsusawa – Kōki Uchiyama
Ayato Yorita – Hiiro Ishibashi
Subaru Hoshina – Aya Yamane
RECENSIONI