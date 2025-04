anime – THE GORILLA GOD’S GO-TO GIRL – Fumitoshi Oizaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gorilla no Kami kara Kago sareta Reijou wa Ouritsu Kishidan de Kawaigarareru – (ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる)

Titolo internazionale: The Gorilla God’s Go-To Girl

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: domenica alle 23:30 (JST)

Trasmissione: AT-X

Tratto: Manga

Director: Fumitoshi Oizaki

Series Composition: Hitomi Amamiya

Script: Hitomi Amamiya

Character design: Sakae Shibuya

Director of Photography: Yuki Shiina

Music: Seima Iwahashi

Studios: Kachigarasu

Titolo in Italia: The Gorilla God’s Go-To Girl

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Illuminate” by Shugo Nakamura

Ending Theme:

“Serendipity” by Megumi Ogata

Trailer



TRAMA

Nella prestigiosa accademia di Dierentown a 16 anni tutti gli studenti partecipano a una cerimonia, dove verranno benedetti da un dio animale. Sophia Leeler, la timida figlia di un conte, spera in una vita tranquilla e nei favori di una bestia minore. E invece viene scelta dal famoso “dio Gorilla”, che le offre anche una forza sovrumana e capacità fisiche eccezionali.

La vita di Sophia viene capovolta, improvvisamente finisce sotto i riflettori e il preside della scuola la segnala ai Cavalieri Reali, che si dimostrano molto interessati a reclutarla!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kanna Nakamura – Sofia Reeler

Takeo Ōtsuka – Louis Scarrel

Hinata Tadokoro – Victor Vork

Kyōka Moriya – Alene

Nozomi Yamamoto – Carissa

Reiji Kawashima – Isaac Sean

Shugo Nakamura – Arnschent Adler

Shunichi Toki as – Qualle

Takuma Nagatsuka – Eddie Pheles

Yūichirō Umehara – Leohard

RECENSIONI