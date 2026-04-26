anime – THE RAMPARTS OF ICE – di Mankyu

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Koori no Jouheki – (氷の城壁)
Titolo internazionale: The Ramparts of Ice
Genere: serie tv – commedia romantica, scolastico
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 5 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: TBS
Trasmissione: giovedì alle 23:56 (JST)
Tratto: Manga
Director: Mankyu
Series composition: Yasuhiro Nakanishi
Director of Photography: Mika Watanabe
Character design: Miki Ogino
Music: Kanade Sakuma, Natsumi Tabuchi
Studios: Studio Kai
Titolo in Italia: The Ramparts of Ice
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Netflix, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Netflix Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Tōmei” by Novelbright
Ending Theme:
“Sakasama” by Polkadot Stingray
Trailer:
TRAMA
Koyuki Hikawa è una ragazza che fatica a relazionarsi con gli altri, preferendo mantenere le distanze e vivere nel proprio mondo. Ma quando incontra nuove persone interessate a far davvero amicizia, qualcosa dentro di lei inizia lentamente a sciogliersi.
Accanto alla distaccata Koyuki ci sono: la popolare Miki, l’esuberante Minato, e Youta, un ragazzo gentile e spensierato della squadra di basket. Insieme, affrontano la quotidianità tra insicurezze, momenti imbarazzanti e amicizie che crescono poco a poco.
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DOPPIATORI
Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione: VSI Europe
Dialoghi italiani: Fabio Elia
Direzione del doppiaggio: Simone Veltroni
Assistente al doppiaggio: Carolina Quitadamo
Doppiatori italiani
Koyuki Hikawa: Lucrezia Roma
Miki Azumi: Cecilia Salustri
Minato Amamiya: Riccardo Suarez
Yota Hino: Lorenzo Crisci
Hayato Akahoshi: Emanuele Suarez
Doppiatori giapponesi
Koyuki Hikawa: Anna Nagase
Miki Azumi: Fūka Izumi
Minato Amamiya: Shōya Chiba
Yota Hino: Satoshi Inomata
Hayato Akahoshi: Rikuya Yasuda
LINK relativi all’opera
Altre opere di Mankyu presenti sul sito:
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RECENSIONI