anime – THE RAMPARTS OF ICE – di Mankyu

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Koori no Jouheki – (氷の城壁)

Titolo internazionale: The Ramparts of Ice

Genere: serie tv – commedia romantica, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: giovedì alle 23:56 (JST)

Tratto: Manga

Director: Mankyu

Series composition: Yasuhiro Nakanishi

Director of Photography: Mika Watanabe

Character design: Miki Ogino

Music: Kanade Sakuma, Natsumi Tabuchi

Studios: Studio Kai

Titolo in Italia: The Ramparts of Ice

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Netflix, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Tōmei” by Novelbright

Ending Theme:

“Sakasama” by Polkadot Stingray

Trailer:



TRAMA

Koyuki Hikawa è una ragazza che fatica a relazionarsi con gli altri, preferendo mantenere le distanze e vivere nel proprio mondo. Ma quando incontra nuove persone interessate a far davvero amicizia, qualcosa dentro di lei inizia lentamente a sciogliersi.

Accanto alla distaccata Koyuki ci sono: la popolare Miki, l’esuberante Minato, e Youta, un ragazzo gentile e spensierato della squadra di basket. Insieme, affrontano la quotidianità tra insicurezze, momenti imbarazzanti e amicizie che crescono poco a poco.

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DOPPIATORI

Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione: VSI Europe

Dialoghi italiani: Fabio Elia

Direzione del doppiaggio: Simone Veltroni

Assistente al doppiaggio: Carolina Quitadamo

Doppiatori italiani

Koyuki Hikawa: Lucrezia Roma

Miki Azumi: Cecilia Salustri

Minato Amamiya: Riccardo Suarez

Yota Hino: Lorenzo Crisci

Hayato Akahoshi: Emanuele Suarez

Doppiatori giapponesi

Koyuki Hikawa: Anna Nagase

Miki Azumi: Fūka Izumi

Minato Amamiya: Shōya Chiba

Yota Hino: Satoshi Inomata

Hayato Akahoshi: Rikuya Yasuda

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