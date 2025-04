anime – THE TOO-PERFECT SAINT – di Shu Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kanpekisugite Kawaige ga Nai to Konyaku Haki sareta Seijo wa Ringoku ni Urareru – (完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる)

Titolo internazionale: The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025 – in corso

Rete tv giapponese: giovedì alle 00:00 (JST)

Trasmissione: Tv Tokyo

Tratto: Light Novel

Director: Shu Watanabe

Series Composition: Keiichirō Ōchi

Script: Keiichirō Ōchi, Sayaka Harada, Takayo Ikami

Character design: Shūhei Yamamoto

Director of Photography: Asami Kawai

Music: Takaaki Nakahashi

Studios: TROYCA

Titolo in Italia: The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Ai toka.” by Riria.

Ending

“Sister” by WON

TRAMA

Nel Regno di Girtonia hanno molta importanza le “sante”, che compiono miracoli e aiutano le persone. L’attuale eroina, Philia, è la più forte mai esistita finora, ma è disprezzata sia dai genitori che dal fidanzato (il principe) perché non sorride mai ed è troppo “perfetta”, e tutti le preferiscono la sorella minore Mia.

Alla fine, Philia viene addirittura venduta al paese vicino, Parnacorta, in cambio di denaro e risorse. Così la ragazza parte tristemente per il regno vicino… dove scoprirà che tutti la accolgono con gioia e che la sua vita sta per cambiare in meglio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yui Ishikawa – Philia Adenauer

Kaede Hondo – Mia Adenauer

Takuya Satō – Oswald Parnacorta

Natsumi Murakami – Emily Martilas

KENN – Mamon

Aina Suzuki – Amanda Matilas

Hiroki Tōchi – Asmodeus

Ikue Ōtani – Elsa Nautilus

Kanna Nakamura – Himari

Kazuyuki Okitsu – Fernando Ziltonia

Ken Narita – Leonard

Kentarō Itō – Georg Adenauer

Kōhei Am-aki – Julius Ziltonia

Maaya Sakamoto – Fiana Isphil

Miki Itō – Hildegard Adenauer

Nanaka Suwa – Jane Matilas

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Kanpekisugite Kawaige ga Nai to Konyaku Haki sareta Seijo wa Ringoku ni Urareru

Manga

– Kanpekisugite Kawaige ga Nai to Konyaku Haki sareta Seijo wa Ringoku ni Urareru

RECENSIONI