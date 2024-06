anime – TIGER & BUNNY MOVIE 1: THE BEGINNING – di Yoshitomo Yonetani

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tiger & Bunny Movie 1: The Beginning – (劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning)

Titolo internazionale: Tiger & Bunny Movie 1: The Beginning

Genere: film d’animazione – avventura, azione, mistero, soprannaturale, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 32 min.

Anno di uscita in Giappone: Settembre 2012

Tratto: storia originale, ma relativo alla serie tv “Tiger e Bunny“.

Director: Yoshitomo Yonetani

Script: Masafumi Nishida

Character design: Kenji Hayama, Tokuhiro Itagaki

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Tiger & Bunny Movie 1: The Beginning

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle

Opening:

“Earth Diver” by NOVELS

Ending:

“Linear Blue wo Kikinagara” by UNISON SQUARE GARDEN

Trailer



TRAMA

Primo film animato basato sulla omonima serie animata. Il film inizia riprendendo i primi episodi della serie, ma prosegue in modo diverso, col tentativo di catturare un ladro ricercato a livello internazionale.

Informazioni utili: il film è canonico, infatti l’antagonista principale si ripresenterà nel corso della serie tv.

OPERE RELATIVE

Anime

– Tiger e Bunny – serie tv – opera capostipite

– Tiger & Bunny 2 – serie tv

– Tiger & Bunny Movie 2: The Rising – film d’animazione

– Double Decker! Doug & Kirill serie tv, spinoff

Manga

– Tiger e Bunny

– Tiger & Bunny 2

– Tiger e Bunny Anthology

– Double Decker! Doug & Kirill – spinoff

