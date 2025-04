anime – TO BE HERO X – di Haolin

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tu Bian Yingxiong X – To Be Hero X – (凸变英雄X)

Titolo internazionale: To Be Hero X

Genere: serie tv – azione, soprannaturale, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: Fuji Television Network, Bilibili

Tratto: storia originale

Director: Haolin

Series Composition: Haolin

Character design: Lei Zhang

Music: Hiroyuki SAWANO, KOHTA YAMAMOTO, Hidefumi Kenmochi, DAIKI(AWSM.), Shuhei Mutsuki, Hideyuki Fukasawa, Misaki Umase, Ryuichi Takada(MONACA)

Studios: Pb Animation Co. Ltd., LAN Studio, Paper Plane Animation Studio

Coproduzione Cina – Giappone

Titolo in Italia: To Be Hero X

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“INERTIA” by SawanoHiroyuki[nZk]:Rei

Ending Theme:

“KONTINUUM” by SennaRin

Trailer



TRAMA

In un mondo in cui esistono i supereroi, che devono la loro forza in base alla fiducia della gente, Lin Ling è invece un ragazzo normale e sfortunato. Dopo essere stato licenziato, prende la triste decisione di farla finita gettandosi da un palazzo, ma rimane sorpreso nel vedere il famoso supereroe Nice suicidarsi al suo posto.

Interviene subito il team di Nice che, notando che Lin gli assomiglia, lo costringe a prenderne il posto. Inizia così per il ragazzo una nuova esistenza di fama e successi, ma la vita di un supereroe può essere più oscura di quanto sembri… E perchè Nice ha deciso di uccidersi?

Nota: la serie alterna animazioni in 2D e 3D.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

X – Mamoru Miyano

QUEEN – Kana Hanazawa

DRAGON BOY – Koki Uchiyama

GHOSTBLADE – Yuichi Nakamura

LITTLE JOHNNY – Yoshitsugu Matsuoka

LOLI – Ayane Sakura

LUCKY CYAN – Inori Minase

AHU – Koichi Yamadera

E-SOUL – Nobunaga Shimazaki

NICE – Natsuki Hanae

RECENSIONI