anime – TO YOUR ETERNITY 2 – di Kiyoko Sayama

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Fumetsu no Anata e 2 – To Your Eternity 2 – (不滅のあなたへ 2)

Titolo internazionale: To Your Eternity 2 – To You, the Immortal 2

Genere: serie tv – avventura, drammatico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 20 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2022

Rete tv giapponese: NHK

Trasmissione: domenica alle 19:00 (JST)

Tratto: dal manga “To Your Eternity” di Ooima Yoshitoki.

Director: Masahiko Murata

Series Composition: Shinzō Fujita

Character design: Koji Yabuno

Music: Alan Tyler, Jun Abe, Ryo Kawasaki

Studios: Brain’s Base

Titolo in Italia: To Your Eternity 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 (sub) 2023 (doppiato)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll sia sub che doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

“PINK BLOOD” by Hikaru Utada

Ending Theme

“ROOTS” by Masashi Hamauzu

Trailer



TRAMA

Fushi, dopo la morte di Pioran, si è isolato, concentrandosi sul suo allenamento e sull’eliminazione dei nokker. Gli anni sono passati, è diventato abbastanza forte da sconfiggerne almeno uno tutto da solo. Che sia pronto per lo scontro finale?

Informazioni utili: fine della saga dei Nokkers. La trama continua con la terza stagione.

DOPPIATORI

Edizione italiana

Studio di doppiaggio: Lylo Italy

Direzione del doppiaggio: Renata Bertolas

Doppiatori italiani

Fushi: Dario Sansalone

Osservatore: Patrizio Prata

Hayase: Deborah Morese

March: Veronica Cuscusa

Parona: Laura Cherubelli

Doppiatori giapponesi

Reiji Kawashima – Fushi

Aya Uchida – Parona

Kenjiro Tsuda – The Beholder

Mitsuki Saiga – Hayase

Rie Hikisaka – March

Rikako Aikawa – Pioran

OPERE RELATIVE

Manga

– To Your Eternity – opera capostipite

Anime

– To Your Eternity – serie tv – prequel

– To Your Eternity 3 – serie tv – sequel

RECENSIONI