anime – TO YOUR ETERNITY (Fumetsu no Anata e) – di Masahiko Murata

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fumetsu no Anata e – To Your Eternity – (不滅のあなたへ)

Titolo internazionale: To Your Eternity – To You, the Immortal

Genere: serie tv – avventura, drammatico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: NHK

Trasmissione: lunedì alle 22:50 (JST)

Tratto: dal manga “To Your Eternity” di Ooima Yoshitoki (edito in Italia da Star Comics)

Director: Masahiko Murata

Series Composition: Shinzō Fujita

Character design: Koji Yabuno

Music: Alan Tyler, Jun Abe, Ryo Kawasaki

Studios: Brain’s Base

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: To Your Eternity

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“PINK BLOOD” by Hikaru Utada

Ending

“Mediator” by Masashi Hamauzu

Trailer



TRAMA

Una sfera bianca senziente arriva sulla Terra. Ha la capacità di assumere la forma di tutto ciò che gli lascia una forte impressione, ma ha difficoltà a capire le forme di vita che incontra.

Inizialmente assume le fattezze di una roccia, poi di un lupo bianco morente, e successivamente conosce un ragazzo solitario che vive in una landa ghiacciata. E così via via, il misterioso essere soprannaturale inizia la sua vita nel nostro mondo…

DOPPIATORI

Reiji Kawashima – Fushi

Aya Uchida – Parona

Kenjiro Tsuda – The Beholder

Mitsuki Saiga – Hayase

Rie Hikisaka – March

Rikako Aikawa – Pioran

